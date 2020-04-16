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كورونا.. 5 آلاف وفاة و30 ألف إصابة خلال 24 ساعة في أمريكا

جثة متوفي بفيروس كورونا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة
جثة متوفي بفيروس كورونا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة
16/4/2020

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى 30 ألفا و990، إثر تسجيل 4931 وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الخميس، فإن عدد الإصابات وصل 639 ألفا و733، بعد تسجيل 30 ألفا و48 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 ألفا و990، إثر تسجيل 4931 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ182 ألفا و816، تليها إيطاليا ثالثة بـ 165 ألفا و155.

وتتصدر نيويورك قائمة المدن الأكثر تأثرا بالفيروس، حيث ارتفع عدد الإصابات في الولاية إلى 214 ألفا و832 إثر تسجيل 11 ألفا و495 إصابة جديدة.

وتأتي ولاية نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ 71 ألفا و30، تليها ماساتشوستس ثالثة بـ 29 ألف و918 إصابة.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا باقي الولايات بـ 14 ألفا و73، تليها نيوجيرسي بـ 3 آلاف و156، ثم ميشيغان بـ 1921.

فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 52 ألفا و739، بعد تماثل 2773 شخصا للشفاء، في حين بلغ عدد الخاضعين لاختبار الفيروس 3 ملايين و262 ألفا و921.

مقبر جماعية لضحايا فيروس كورونا في جزيرة هارت في نيويورك (رويترز)

بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كوفيد-19.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و115 ألفا، توفي منهم أكثر من 141 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 526 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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