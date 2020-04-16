كورونا.. أعلى حصيلة وفيات يومية بأمريكا على الإطلاق ونيويورك تلجأ لفحص الأجسام المضادة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة حوالى 2600 شخص بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتّحدة.

وسجلت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا كوفيد-19 قبل يوم واحد أيضاً وبلغت 2228 وفاة، وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتّحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك.

وتحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب.

عمال صحة ينقلون سيدة مصابة داخل الإسعاف-نيويورك 15 أبريل

ارتفاع قياسي

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا تجاوز 30800 حالة يوم الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بالفيروس في 29 فبراير/ شباط واستغرق الأمر 38 يوما لارتفاع الحصيلة إلى عشرة آلاف ثم تسعة أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفا.

ورغم ارتفاع الوفيات فإن هناك إشارات أولية في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة يوم الأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من الحالات يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الأول من مايو/ أيار.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا وماساتشوستس ونيوجيرسي وميشيغان إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام.

فحوصات في نيويورك

من جانبه أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنه سيُجري لسكان الولاية فحص "الأجسام المضادّة" لفيروس كورونا لتحديد من منهم سبق له وأن أصيب بالفيروس وباتت لديه مناعة ضدّه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلّع فيه الولاية لرفع تدابير الإغلاق بشكل تدريجي.

كما أمر كومو جميع سكان الولاية، التي تعدّ مركز تفشّي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بإلزامية وضع الكمامات أثناء وجودهم في المتاجر أو في وسائل النقل العام.

وقال كومو إن فحوص الأجسام المضادّة ستجرى لألفي شخص كل يوم، بينما يتمّ العمل على خطة لاعادة فتح الولاية دون أن يؤدي ذلك لاعادة تسريع انتشار كوفيد-19.

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي "سوف نعطي الاولوية في فحوص الأجسام المضادّة للمسعفين والعمال الأساسيين" مشيراً إلى أنّه "فحصٌ يتم بوخزة في الإصبع، لذا فهو ليس مزعجاً كثيراً".

ويعمل المسؤولون الأمريكيون لوضع خطط تمكنهم من إعادة تشغيل الاقتصاد المعطل دون أن يتسبب ذلك في رفع معدل العدوى.

ولفت كومو الى أن خطته تشمل ايضا إجراء اختبارات الاصابة بفيروس كورونا المستجدّ ومن ثم تتبّع المصابين وعزلهم للسيطرة على الانتشار.

أحد عمال الصحة في استراحة خارج مشفى في نيويورك-14أبريل

فحوص الأجسام المضادة

يعتقد مسؤولو الصحة أن "فحوص الأجسام المضادة" التي تبيّن إن كان الشخص قد أصيب سابقاً بفيروس كورونا المستجدّ، تعد أساسية في إيجاد أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالمناعة.

ويقول خبراء إنه لا يزال من غير الواضح إن كان الذين أصيبوا سابقاً بالفيروس كوّنوا مناعة ضده، وإذا كان ذلك فإلى متّى ستظل لديهم هذه المناعة.

وأعلن كومو وفاة 752 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية، دون أن يعطي حصيلة محدّثة، لكن هذا الرقم يرفع الوفيات في الولاية إلى أكثر من 11 ألف شخص.

وقال كومو إنه سيوقع على مرسوم يفرض على جميع سكان الولاية تغطية أفواههم وأنوفهم عندما يتعذّر عليهم المحافظة على التباعد الاجتماعي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في غضون ثلاثة ايام.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في طريقه لعقد المؤتمر الصحفي اليومي-15 أبريل

اجتياز مرحلة تفشي الوباء

من ناحية أخرى رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء أن تكون البلاد قد "اجتازت ذروة" تفشّي الوباء، مشيراً إلى أنّه سيعلن الخميس عن التوجيهات التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطوّرات فيروس كورونا إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها".

وشدّد على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأوضح "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

وأضاف أنّه سيعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الخميس، وقال "غداً سيكون يوماً عظيماً، سنتحدّث مع الحكّام وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وقال الرئيس الأمريكي" سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها، في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح اقتصادها قبل موعد الأول من مايو /أيار.