"قتل على الطريقة المصرية".. سعوديون يردون على رواية مقتل عبد الرحيم الحويطي

نعم، صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي الذي قتله الأمن السعودي لرفضه التهجير من بيته، واتُهم بالإرهاب وحيازة أسلحة، لكن الأمر لم ينته عند ذلك فقد أكد الرجل "سيقتلونني كما يجري في مصر".

كلمات الحويطي عن النسخة المصرية في التهجير والقتل والتعذيب، أعادت إلى الأذهان تعامل السلطات المصرية مع قصص مشابهة كحادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل سنوات، الذي قالت والدته آنذاك "قتلوه كما لو كان مصريًا!"، وكذلك حوادث قتل المدنيين في سيناء، فضلا عن مئات من حوادث التصفية للمعارضين السياسيين.

وجميعها تخرج فيها البيانات الرسمية بروايات تبرير للقتل ما بين حيازة أسلحة وإرهاب ومطلوبين أمنيًا أو جرائم جنائية وعصابات وثأر شخصي.

فهل باتت مصر كتابًا يُسترشد به في التهجير القسري والقتل وحتى في طريقة الأداء والتنفيذ وإخراج المشهد؟ هذا ما أثاره المغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت أصبحت قصة مقتل الحويطي قضية رأي عام، ووضعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشروعه "نيوم" أمام عاصفة جديدة.

وأمس، خرج بيان رئاسة أمن الدولة السعودي بشأن قتل الحويطي خلال "عملية أمنية" في منطقة تبوك. وقال مصدر بجهاز الأمن إن المطلوب عثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

معليش سامحونا على الاستقعاد الشعب في الحجر ومروق .. في البيان تقولون ٣٣ طلقة وهذا كذب مخالف للصورة المرفقة بالفيديو العدد ٢٦ طلقة !! .. فاشلين في الاخراج والانتاج والرياضيات كمان #شهيد_نيوم https://t.co/RuDXzE18Au pic.twitter.com/ykELoRxMia — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) April 15, 2020

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب".

https://twitter.com/q6r/status/1250471161361772545?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون إن الحويطي وصف السيناريو المتوقع حدوثه معه قبل مقتله، مشيرين إلى السلطات السعودية تعاملت مع الحدث بهشاشة مثل نظيرتها المصرية، وقتله كما لو كان في مصر.

واستهجن المعلقون وصف الحويطي بـ"الإرهابي" رغم أنه كان من ضمن المجموعة التي كانت تفاوض الحكومة بشأن الترحيل، مؤكدين أنه قتل "بدم بارد" وفي جريمة تصفية بشعة.

في المقابل، قال مغردون سعوديون موالون للسلطة، إن بيان رئاسة أمن الدولة "كشف القناع عن الحاقدين الذي قاموا بتأليف القصص والأكاذيب في مقتل الحويطي بهدف تأجيج الرأي العام"، على حد قولهم.

كما أثار الداعية السعودي خالد المزيني، حالة من الجدل والسخط بين ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مشروعية نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة حتى ولو بالقوة والإجبار في حال الرفض.

على طريقة #السيسي..

وزارة الداخلية السعودية تعترف بقتل #عبدالرحيم_الحويطي وتزعم أنه (مطلوب أمني) وعُثر معه على أسلحة ! وهذا ما أكده عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله: (سيقتلونني ويضعون سلاحاً قرب جثتي ليقولوا هذا إرهابي مثلما يفعل السيسي في مصر) ! https://t.co/UgsEkbm3sk — نحو الحرية (@hureyaksa) April 15, 2020

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن بدء التخطيط لبناء مدينة "نيوم" -الذي أعلن عنه ابن سلمان ضمن رؤية 2030- بكلفة تقديرية للمشروع 500 مليار دولار، وتقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويقطن في هذه المساحة مالا يقل عن 20 ألف شخص أغلبهم من قبيلة الحويطات، التي تتوزع في الأردن وفلسطين ومصر والسعودية.

هذه الحملة الضخمة على الحويطات واستخدام قوات الطواريء في إرهاب القبيلة وقتل عبد الرحيم وغيره دليل على أن أولوية ابن سلمان ليست كورونا ولا سلامة الشعب ولا صحته ولا حتى التهديد الحوثي، بل أولويته القصوى هي تهيئة الأرض للاستيطان الصهيوني وتجهيزها للمراقص والفجور فيما يسمى نيوم — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) April 14, 2020

وفي بيان لها، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بدء النظام السعودي لعمليات تهجير قسري لسكان محليين أغلبهم من قبيلة الحويطات في إطار مشروع "نيوم".

وأكدت المنظمة أن الإخلاء القسري للسكان، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وسلخهم من محيطهم الاجتماعي، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، إذ إنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة مبرراً للإخلاء القسري لآلاف السكان، داعية المجتمع الدولي للتدخل.

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عبدالرحيم الحويطي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ابن سلمان (فيديو)

منطقة حرة مصرية لخدمة مشروع "نيوم" السعودي

تنبأ بفعلتهم قبل شهادته pic.twitter.com/OC1EoQptXW — Fahad 🇶🇦⚔️🇶🇦 (@Alkuwari2030) April 15, 2020

أمن الدولة السعودي

مهما..ان كذبتم..مهما ان بررتوا..مهما ان كنتم

احد اذرعة البطش في السعوديه

تأكدوا بأن عند الله عدل لايضيع#الشهيد_عبد_الرحيم_الحويطي https://t.co/eMha2Nai0A — 1 (@l973h1) April 15, 2020

عبد الرحمن الحويطي كان نشر فيديو قبل مقتله ذكر كل هذا السيناريو.. نسخة مقلدة عن بيانات المتحدث العسكري المصري https://t.co/lyA0EI0Zqb — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) April 15, 2020

الحكومة السعودية الاجرامية قتلت مواطن عشان تصادر املاكه بالغصب، بعدها اتهمته الحكومة بأنه ارهابي. المقتول كان ضمن المجموعة التي تفاوض الحكومة بشأن الترحيل، ولم تقول عنهم الحكومة وقتها انهم ارهابيين. الحكومة ارتكبت جريمة تصفية بشعة، وزادتها بالكذب.@DigitalOutreach @DOTArabic https://t.co/974XMMxjZI — هايس الشمري (@HaiesAlshammari) April 15, 2020

بيان #رئاسة_أمن_الدولة كشف القناع عن الحاقدين الذين قاموا بتأليف القصص والأكاذيب في مقتل #عبدالرحيم_الحويطي الذي قام بإطلاق النار على قوات الأمن وذلك بهدف تأجيج الرأي العام لكنهم دائما يفشلون،كلنا مع التعامل بكل حزم لمن يهدد الأمن العام أو السلم المجتمعي ولا ينصاع لأوامر الدولة. — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 15, 2020