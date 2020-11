صوماليون عن مساعدات إماراتية لبلادهم: "شحنة صابون لا تستحق الشكر"

أثارت شحنة مساعدات -أرسلتها دولة الإمارات إلى الصومال- استياء الصوماليين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب احتوائها على صابون لغسل اليدين فقط.

وكانت الشحنة مرسلة من الإمارات كمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الصوماليين صُدموا من كونها لا تحتوي إلا على الصابون فقط.

وعبر الصوماليون عن استيائهم خاصة أن الامارات أرسلت شحنتين لكل من بونتلاند وأرض الصومال (تقعان شمال شرق الصومال) تحتوي على أدوات الوقاية الشخصية؛ كالأقنعة والبدلات الواقية، بينما أرسلت صابونًا للصومال.

وكان الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود قد شكر -في تغريدة له يوم أمس- الإمارات لتقديمها شحنة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا.

The needed Covid 19 supply from UAE is a timely brotherly support for all Somalis in general and our frontline heroes of the medical staff in particular. Always the time tells who are the genuine friends and brothers. pic.twitter.com/cvVGAkMe3r

فيما رد مغردون على تغريدة الرئيس الصومالي السابق، والتي شكر فيها الإمارات على شحنة المساعدات، بأن شحنة الصابون لا تستحق الشكر، وأن من تستحق الشكر هي منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن رجل الأعمال الصيني جاك ما في إشارة لمساعدات سابقة أرسِلت للصومال لمواجهة الفيروس.

BUT UAE CALLED IT EMERGENCY AID FOR CORONAVIRUS 🤷🏾‍♂️ #Scam pic.twitter.com/UoLRpHaSTs

IT WAS 7 TONNES OF HAND SOAP !

BREAKING : Somalia govt announced that it discovered that the 7 metric tonnes of medical supplies aid sent by UAE govt to fight #Coronavirus in Somalia consisted entirely in…hand soap 🤨

I usually say UAE are not friends to somalia,they want somalia to stay without proper government. @TheVillaSomalia @uaegov @

وكان مغردون إماراتيون قد ذكروا أن الإمارات أرسلت مساعدات طبية لاحتواء فيروس كورونا في الصومال.

في حين ذكرت مواقع إخبارية محلية أن مسؤولين صوماليين صُدموا عند اكتشافهم أن شحنة المساعدات، والتي من المفترض أن تحتوي على مساعدات طبية، لا تحمل سوى الصابون ومعقمات اليدين.

وتساءل مغردون صوماليون عن مدى جدوى شحنة الصابون في وقت تتضافر فيه الجهود الإنسانية؛ لتقديم مساعدات ضرورية لمحاربة فيروس كورونا.

The hummaniterian shipment from #UAE deliveries to somalia on precious days became soaps and detergents while Somaliland shipment was medical equipment such as face mask and dressing clothes.

Interesting story: The #UAE's provisions of medical aid to #Somalia to fight #COVID19 consisted only of basic hand soap.

This is causing immense controversy in Somalia, as #Somaliland and #Puntland have received PPE equipment.

