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شاهد: دلافين تمرح في مياه إسطنبول بعد خلوها من السفن

ظهور دلافين بعد غياب السفن والعبارات بمنطقة إمينونو بإسطنبول
ظهور دلافين بعد غياب السفن والعبارات بمنطقة إمينونو بإسطنبول
16/4/2020

أظهر مقطع متداول على منصات التواصل ظهورعدد من الدلافين وهي تمرح في مدينة إسطنبول التركية.

فقد بثت وسائل إعلام محلية وناشطون أتراك مقاطع فيديو تظهر دلافين وهي تغوص وتلعب في الماء في منتصف البحر في منطقة إمينونو السياحية في إسطنبول.
 وظهرت الدلافين في ظل عدم وجود مركبات وعبارات بحرية وخلو المنطقة من السفن تماما بسبب انتشار جائحة كورونا، وهي المنطقة المزدحمة بالسياح والمواطنين بالعادة.

 

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت، الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، إثر تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لمعطيات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة، إثر تسجيل 4 آلاف و281 إصابة جديدة، وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5 آلاف و674، إثر تسجيل 875 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 34 ألفا و90 فحصا طبيا حول كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 477 ألفا و716.
كما ذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 1820، بينما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 1052 مريض.
وكتب  وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر قائلا "عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون للتنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى البقاء ثابتا"،  وأضاف: "نمتلك قوتين: الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قوتنا".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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