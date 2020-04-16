شاهد: بالتصوير البطيء.. رصد تأثير قطرات العطس يصل إلى 8 أمتار

نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "جاما" مقطع فيديو يوضح بالحركة البطيئة تأثير قطرات عطس الشخص على محيطه، في ظل تفشي وباء فيرس كورونا المستجد.

وأظهر المقطع المنشور على حساب الجمعية في "يوتيوب"، قدرة رذاذ العطسة على الوصول إلى مسافة تبلغ من 7 إلى 8 أمتار، وهي المسافة التي تتخطى مسافة الأمان المفروضة في كثير من البلدان لمنع انتقال العدوى.

ويشكل رذاذ العطس أو السعال الكبير الحجم الطريقة الرئيسية لانتقال عدوى فيروس كورونا، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويصدر الإنسان رذاذا مجهريا عندما يتكلم ويتنفس، ويشكل وجود الفيروس بكميات كافية في هذا الرذاذ محور نقاش علمي مكثف.

وأوصت الولايات المتحدة -في إجراء احترازي- بوضع قناع لتجنب أن ينقل أشخاص يحملون الفيروس من دون ظهور أعراض عليهم المرض إلى أشخاص آخرين خلال كلامهم أو تنفسهم.

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا بأرواح أكثر من 140 ألف شخص حول العالم، في حين تجاوز عدد المصابين مليوني شخص.