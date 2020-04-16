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سياسة

زوارق إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج (فيديو)

16/4/2020

نشر سلاح البحرية الأمريكية مقطع فيديو وصور لما قال إنها زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من سفن تابعة له في المياه الدولية في الخليج.

ويظهر المقطع زورقا سريعا عليه مدفع وهو يمر من جوار السفينة قبل أن يزيد من سرعته ويمر هو وزورق آخر من أمام السفينة ثم يقوم بمناورة واسعة ليمر من أمام سفينة أخرى.

وقال سلاح البحرية الأمريكي في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري "اقتربت عدة مرات وضايقت" 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأضاف البيان أن الزوارق الإيرانية مرت مرارا وتكرارا أمام السفن الأمريكية وخلفها واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية.

وأوضح أن الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 متراً فقط من حاملة المروحيات "لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من سفينة أخرى.

وذكر البيان أن القطع البحرية الأمريكية أطلقت عدة إنذارات للزوارق الإيرانية لكنّ الأخيرة لم ترد.

وأعربت البحرية الأمريكية عن أسفها لهذا السلوك "الاستفزازي والخطِر" من القوارب الإيرانية، مؤكدة أن عناصرها "مدربون على التصرف باحترافية، ولكن ضباطنا يتمتعون بحق التصرف للدفاع عن أنفسهم".

وتسير عدة دول غربية سفن حربية ودوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب.

المصدر : البحرية الأمريكية + الفرنسية
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