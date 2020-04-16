دبلوماسية الطيران.. قطر تحظى بتقدير حكومات ومسافرين لإعادتها آلاف العالقين

حظيت قطر بثناء وتقدير حكومات ومسافرين بسبب تنظيمها رحلات جوية لإعادة آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل خارج بلدانهم بسبب الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حاليا 35% من خدماتها العادية، وقامت باستخدام قدراتها التشغيلية الإضافية لنقل 17 ألف شخص على متن نحو 60 رحلة خاصة لبلدان أخرى بهدف إجلاء مواطنيها.

ووجهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا علنا مواطنيها نحو استخدام الشركة القطرية للعودة إلى بلدانهم، وأثنت على الدوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت السفارة الفرنسية في سيدني بنشر صور لمواطنيها وهم يرفعون شارات النصر لدى توجههم إلى الطائرة التي كانت ستقلهم من بيرث إلى باريس.

وقامت الخطوط الجوية القطرية أيضا بإجلاء دبلوماسيين أمريكيين وأجانب من العراق.

ويقول الباحث اندرياس كريغ المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط في كينغز كولدج البريطانية لوكالة فرانس برس إن هذا "يخدم صورة قطر".

وبحسب كريغ، فإن هذا يسمح لها "بتسجيل نقاط دبلوماسية ويؤكّد من جديد على أهمية أن يتيح العالم لقطر بالوصول إلى المجال الجوي وحرية الطيران".

على الرغم من تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد–19) على قطاع السفر حول العالم؛ إلّا أننا نعمل جاهدين للاستمرار بتشغيل رحلاتنا إلى المدن الرئيسية حول العالم، حتى يتمكّن المسافرين من العودة إلى بلادهم بأمان ليكونوا مع أحبائهم خلال هذه الأوقات العصيبة.#سنعود_بك_إلى_وطنك pic.twitter.com/JG2x16Ykn0 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) April 14, 2020

حصار قطر

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، متّهمة إياها بدعم " الحركات الإسلامية والتقرّب من إيران" الأمر الذي تنفيه الدوحة.

ومذاك، أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، وحظرت السفر الى الإمارة وعلّقت التعاون التجاري معها.

وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في منطقة الخليج-بعد عرقلة أبو ظبي لها- بعد أن أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية في أواخر العام الماضي آمالا بحدوث انفراج.

ويرى كريغ أن دور الخطوط الجوية القطرية خلال جائحة كورونا يشكل رسالة واضحة إلى الشركاء للمساعدة في رفع الحصار الجوي عن قطر،فيما أكدت الحكومة القطرية أن هذا ساعد مليون شخص على العودة إلى بلدانهم.

حطّت طائرة الشحن الجوي الخاصة بنا من طراز بوينغ 777 في مطار ملبورن، للمساعدة في دعم التجارة العالمية ونقل الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية لجميع الدول حول العالم.وسيتم تشغيل طائرتنا مرتين أسبوعياً إلى مدينتي ملبورن وبيرث؛ لنضيف بذلك 200 طناً من سعة الشحن الجوي من وإلى أستراليا pic.twitter.com/dOHQtinHcu — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) April 11, 2020

القطرية.. شريان حياة

وبينما قامت ناقلات خليجية بما في ذلك "الاتحاد للطيران" في أبوظبي، ويران الإمارات في دبي بتعليق رحلاتها بهدف توفير التكاليف، أبقت قطر على رحلات الركاب والشحن حيث أمكن.

يؤكد كبير مسؤولي الاستراتيجية في الخطوط القطرية تيري انتينوري أن "واجب الشركة هو أن تكون شريان حياة بين آسيا وأوربا، وأيضا بين آسيا وأمريكا لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم".

ويوضح" نحن ننظم رحلات خاصة، وليس فقط رحلات كانت مبرمجة بهدف نقل ركاب تقطعت بهم السبل من أجل الحكومة الفرنسية و الحكومة الألمانية، بما في ذلك مدن لا تقوم الخطوط الجوية القطرية بالعادة بالطيران إليها".

وحصلت قطر على دعاية هامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأعمال البناء في الملاعب والبنى التحتية التي ستستخدم خلال استضافتها كأس العالم في 2022.

سيّرت القطرية لطائرات رجال الأعمال الكثير من الرحلات في شهر مارس، خصوصاً إلى هونج كونج ولندن وموسكو.

وعملت الناقلة الخاصة بالتنسيق مع العديد من المطارات حول العالم لتسيير هذه الرحلات، بهدف العودة بالمسافرين إلى بلدانهم بسلام في هذه الأوقات العصيبة.@QatarExecutive pic.twitter.com/ugfOtDdDa1 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) April 9, 2020

التحول للشحن

وبينما قلّت أعداد المسافرين على متن الرحلات، بدأت الخطوط القطرية بتحميل المزيد من الشحن على متن طائراتها في أماكن مخصصة في العادة لحقائب المسافرين- في تعويض جزئي عن الخسائر من مبيعات التذاكر.

ويشير رئيس عمليات الشحن في الشركة توماس كوفيلد إلى أنّ "الشحن يدفع مقابل الطائرة" ما يعني تجنيب الشركة بعض الخسائر المالية.

ويوضح "في العادة عندما يكون لديك 20 طنا، أصبح الآن بإمكانك وضع 60 طنا باستخدام مكان أمتعة الركاب".

وفي الأيام الأولى بعد الأزمة في الخليج، وتخوّف السكان من نقص الغذاء، ردت الدوحة بسرعة وأرسلت طائرات تابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لاستيراد المواد الغذائية المختلفة.

القطرية للشحن الجوي تولي أهمية قصوى لنقل الإمدادات الطبية الأساسية والمساعدات الإنسانية.

الناقلة الجوية نقلت ما يزيد عن 50 مليون كيلوغرام من الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الشهر الماضي

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الحصار منح قطر القوة

ويرى كريستيان أولريخسن الباحث في معهد بيكر الذي ألف كتابا عن الأزمة الخليجية أن مقاطعة الدول الأخرى "منحت قطر خبرة قيادية في التكيف مع وضع يتغير بسرعة ووضع خطط طوارىء".

وبالإضافة إلى خطوطها الجوية التي نقلت 50 ألف كيلو من المعدات الطبية والمساعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عملت قطر أيضا إلى توصيل مستشفيين ميدانيين إلى ايطاليا.

لكن كل هذه الجهود لم تكن مدعاة ثناء في كل مكان،فقد تعرضت قطر لانتقادات بسبب إجلائها مواطنين بحرينيين كانوا في ايران فتمّ استقبالهم في الدوحة.

وكتب مستشار العاهل البحريني خالد الخليفة على "تويتر" إن قطر عرضت مواطني البحرين "للخطر الشديد" متهما الدوحة "بالتدخل" في شؤونها.

غير أن كريستيان أولريخسن، يصف هذه الحرب الكلامية بأنها مجرد "تسجيل سخيف للنقاط" في إطار الأزمة الخليجية.