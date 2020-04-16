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سياسة

حاكم نيروبي يوزع الكونياك مجانا "لقتل" فيروس كورونا

مايك مبوفي سونكو، حاكم نيروبي
مايك مبوفي سونكو، حاكم نيروبي
16/4/2020

وزع حاكم العاصمة الكينية نيروبي زجاجات مشروب الكونياك الكحولي على الفقراء قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد.

ونشر الحاكم مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع لزجاجات تحمل علامة هينيسي التجارية وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والطحين (الدقيق) وغيرها من السلع الأساسية.

وقال سونكو الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة … يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".

وقالت شركة إل.في.إم.إتش، أكبر شركة في العالم لصناعة السلع الفاخرة والتي تنتج كونياك هينيسي، إن سونكو مخطئ وإن أي مشروب من المشروبات الكحولية لا يحمي من الفيروس.

وأكدت كينيا اكتشاف 225 إصابة بكورونا حتى الآن وقيدت حركة الناس لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال سايروس أوجونا المتحدث باسم الحكومة إن العلم لم يثبت أن الكحول يتيح الحماية وحذر الساسة من استغلال الجائحة في أغراض دعائية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على سونكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهم الفساد لكنه نفى الاتهامات وأفرجت السلطات عنه بكفالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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