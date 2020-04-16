بسبب كورونا الكل ناجح.. السعودية تقرر نقل طلاب التعليم العام إلى الصفوف التالية

قررت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن الوزارة قررت إنهاء الفصل الدراسي الثاني الجاري، ونقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وزير التعليم: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واستمرار عمليات التعلم.#واس_عام pic.twitter.com/HTxwQC18Rl — واس العام (@SPAregions) April 16, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 83 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 518 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6380 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 990 حالة.