الشرطة الإيطالية تصادر 400 ألف كمامة واقية مهربة من الصين

أعلنت الشرطة الإيطالية مصادرة نحو 400 ألف كمامة واقية قام أربعة رجال أعمال بتهريبها إلى إيطاليا على أنها تبرعات، لكنهم كانوا يعتزمون إعادة بيعها.

وأقر رجل أعمال صيني أنه كان يخطط مع ثلاثة رجال أعمال من الصين أيضا لاستيراد ما مجموعه 5 ملايين كمامة جراحية أو كمامات FFP2 في غضون أسبوع.

وقدمت الأقنعة، المطابقة للمعايير المعمول بها، والتي وصلت جوا إلى ميلانو وروما، على أنها تبرعات ولكنها في الواقع كانت مخصصة للبيع المباشر. وكان من المقرر بيع الكمامة الجراحية الواحدة بسعر يوروين أو 3 يوروات والكمامة FFP2 بسعر 4 أو 5 يوروات.

وتبين أن مقرات الشركات التي تستورد هذه المعدات الطبية وهمية.

وتمت مصادرة حوالي مئة ألف كمامة في تورينو (شمال غرب إيطاليا) في مطعم سوشي مغلق حاليا. كما تم اعتراض شحنة أخرى في نابولي، جنوب البلاد.

وذكرت الشرطة أنه سيتم تسليم الكمامات المصادرة إلى السلطات التي ستقوم بتوزيعها حسب الأولوية على المستشفيات ودور المسنين.