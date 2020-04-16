السودان: إعفاء والي الخرطوم من منصبه بعد رفضه قرار تعليق الصلوات

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والي الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، من منصبه وذلك بعد رفضه قرارا بتعليق الصلوات في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكلف رئيس الوزراء السوداني وزير ديوان الحكم المحلي بتسيير مهام الولاية.

تم إعفاءالفريق ركن/أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم وتكليف السيد وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) April 16, 2020

ويأتي القرار بعد تعميم صحفي صادر من عبدون بمخالفة قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف حظر صلاة الجماعة والصلوات بالكنائس وإخضاعه القرار للدراسة والتقييم، في مخالفة صريحة لقرار الوزير.

الفريق ركن أحمد عابدون حماد …. لن تقف الصلوات إلا بعد يوم 18 ابريل … مكاجرة في وزير الشؤون الدينية والأوقاف مازلنا نعمل وفق هيكلة وقوانيين النظام البائد وهذا ما يجعل والي الخرطوم أعلى من الوزارة الاتحادية وهذا ما يجعل مدير عام الشرطة أعلى من وزير الداخلي #غرفه_طوارئ_الحي pic.twitter.com/zZWhZEZifK — Mohd Siddik (@Mohd_Sidahmed) April 16, 2020

بعد أصداره توجيهات جديدة متعلقة بالحظر المفروض على كورونا دون الرجوع إلى المجلس السيادي. رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بصدر قرارا اليوم بإعفاء الفريق أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم وتكليف السيد وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي pic.twitter.com/EnAUgStAYg — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) April 16, 2020

قرار إعفاء والي الخرطوم قرار موفق حتى لا تكون الأزمات ساحة للصراعات.. https://t.co/cigmUJPPiR — Dr. Mohamed Elhaj 🇸🇩 (@MELHAJ81) April 16, 2020

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أصدر، أمس، قرارًا بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد الخرطوم مدة 21 يومًا، وذكر مفرح أن القرار جاء بِناءً على توصية أهل الاختصاص من وزارة الصحة.

🔴 #عاجل وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح، يصدر قرارا بتعليق صلاة الجمعه والجماعات في جميع مساجد ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع

@Nasraldeenmufra#كورونا_السودان #الخرطوم_حظر_التجوال_الكامل pic.twitter.com/KmZlBDQU7D — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) April 15, 2020

و أيد حمدوك قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووصف القرار على حسابه الرسمي على فيسبوك بأنه "قرار أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، ويأتي ضمن التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد 32 سودانيًا، قضى منهم 5 بالإصابة ،وتعافى 4 أشخاص حتى الآن، وعلى الصعيد العالمي أصاب الفيروس ما يزيد على مليوني شخص، وأودى بحياة نحو 145 ألف شخص، بينما تعافى ما يربو على نصف مليون إنسان.