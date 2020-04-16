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سياسة|السودان

السودان: إعفاء والي الخرطوم من منصبه بعد رفضه قرار تعليق الصلوات

والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد المنتهية ولايته بقرار رئيس الوزراء
والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد المنتهية ولايته بقرار رئيس الوزراء
16/4/2020

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والي الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، من منصبه وذلك بعد رفضه قرارا بتعليق الصلوات في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكلف رئيس الوزراء السوداني وزير ديوان الحكم المحلي بتسيير مهام الولاية.

ويأتي القرار بعد تعميم صحفي صادر من عبدون بمخالفة قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف حظر صلاة الجماعة والصلوات بالكنائس وإخضاعه القرار للدراسة والتقييم، في مخالفة صريحة لقرار الوزير.

 

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أصدر، أمس، قرارًا بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد الخرطوم مدة 21 يومًا، وذكر مفرح أن القرار جاء بِناءً على توصية أهل الاختصاص من وزارة الصحة.

و أيد حمدوك قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووصف القرار على حسابه الرسمي على فيسبوك بأنه "قرار أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، ويأتي ضمن التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد 32 سودانيًا، قضى منهم 5 بالإصابة ،وتعافى 4 أشخاص حتى الآن، وعلى الصعيد العالمي أصاب الفيروس ما يزيد على  مليوني شخص، وأودى بحياة نحو 145 ألف شخص، بينما تعافى ما يربو على نصف مليون إنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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