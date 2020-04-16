أطباء مصر تطالب بحماية "الجيش الأبيض" من عدوى كورونا

طالبت نقابة الأطباء المصرية وزيرة الصحة بضرورة تطبيق القرارات الاستثنائية؛ لتقليل العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الأطباء، وذلك لحماية "الجيش الأبيض" من خطر العدوى.

وناشدت النقابة وزيرة الصحة هالة زايد بمنح إجازات استثنائية للفئات الأكثر عرضة للعدوى، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات لأطفال أقل من 12 سنة.

وشدّدت النقابة -في بيان- على ضرورة عدم المماطلة أو تعطيل حصول الطبيبات على إجازات رعاية الطفل (الوجوبية).

تأتي مطالبات نقابة الأطباء في وقت يعاني فيه منتسبوها من ظروف صعبة وضاغطة، إذ يتعرض الأطباء للإصابة بشكلٍ كبير بسبب مخالطتهم المرضى ومرافقيهم، وفي الوقت نفسه لا تتوفر لهم المعدات الطبية المطلوبة لسلامتهم.

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وقضى الدكتور أحمد اللواح بسبب الإصابة بالفيروس، في محافظة بورسعيد، ليكون أول ضحايا الفيروس من الأطباء، وتبعه عدد منهم لم يترددوا في أداء واجبهم بالرغم من نقص الإمكانيات المتاحة.

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كما يتعرض عدد من العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وأطقم التمريض لتنمر غير مسبوق، بلغ ذلك حد منع دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف في الدقهلية، خشية تفشي الإصابة بفيروس كورونا ، واستلزم الأمر تدخل الشرطة لتفريق أهالي القرية ودفن الجثمان.

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يضاف إلى ذلك، التقاعس الحكومي في أخذ المسحة الطبية لفحص الأطباء والممرضين ممن يخالطون المرضى، وقد أدى ذلك إلى نقل ممرض العدوى إلى 15 من أطباء وممرضي معهد الأورام، مطلع الشهر الجاري.

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وتجاهلت الوزارة استغاثة العاملين في معهد الأورام ومطالبتهم بتوقيع الفحص الطبي عليهم، ومعرفة هل أصيبوا بالعدوى أم لا، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم، فضلًا عن سلامة المرضى والمخالطين.

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بعدها بيومين، اكتشفت إصابة في مستشفى مبرة مصر القديمة، مما أثار حفيظة الأطباء بالمستشفى وطالبوا بإجراء الفحص الطبي، وجرى عزل 50 شخصًا بالمستشفى، وأعلن عن ارتفاع عدد مصابي معهد الأورام إلى 33 حالة، بينها 3 أطباء و20 من التمريض و4 عاملات و6 من عائلات المصابين.

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ويتزامن ذلك كله مع مناداة بعض رجال الأعمال المصريين بضرورة استئناف عجلة الإنتاج حتى لا يخسروا أموالهم، وهدد أحدهم بالانتحار إن استمر الإغلاق وتطبيق حظر التجوال، وبالرغم من منع صلاة الجماعة وصلاة الجمعة تحسبًا لتفشي الفيروس، يتسابق بعض الفنانين لتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، مما يلقي بأعباء أكثر على كواهل الأطباء والمؤسسة الطبية.

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