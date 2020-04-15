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سياسة

نداء مؤثر من محاربين لكورونا: الزموا بيوتكم لنقضي رمضان مع أهلنا (فيديو)

15/4/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،على نطاق واسع، فيديو لشابين جزائريين يعملان في وحدة الإنعاش بمدينة البليدة، الأكثر تضررا من فيروس كورونا بالجزائر.

وناشد الشابان اللذان يعملان بأحد المشافي في مدينة البليدة، المواطنين البقاء في بيوتهم، لوقف انتشار فيروس كورونا، وقالا" ابقوا في بيوتكم حتى نتمكن من قضاء رمضان مع آبائنا".. في رسالة مؤثرة من داخل مستشفى البليدة.

وشارك الشابان اللذان يسهران على رعاية المصابين بكورونا ما يريانه من حصد للأرواح بسبب الفيروس، داعين الناس، بنبرة متأثرة، للبقاء في بيوتهم حتى تنتهي هذه الجائحة ويعودان إلى بيتيهما أيضا لقضاء رمضان مع ذويهما.

تعقيم إحدى الحدائق العامة في الجزائر
كورونا في الجزائر

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت يوم الثلاثاء، عن ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2070 حالة وارتفاع الوفيات  إلى 326.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مع تسجيل 13 حالة وفاة جديدة عبر 7 ولايات.

وسجلت الجزائر أول إصابة بفيروس كورونا في 25 فبراير، عندما جاءت نتيجة الفحص إيجابية بمرض فيروس كورونا لعينة من مواطن إيطالي، قدم من الخارج.

ثم توالى الكُشف عن حالات أخرى مصابة بكوفيد-19، في وقت سجلت في ولاية البليدة أكثر نسبة إصابة -575 حالة مؤكدة- وتلتها ولاية الجزائر بـ368 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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