لحظة مقتل أردني خلال احتفال أقاربه بخروجه من السجن (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقتل أردني على يد قريب له بالخطأ خلال الاحتفال بخروجه من السجن.
ويظهر الفيديو الرجل ويدعى ساري الوردات لدى وصوله إلى منزله في منطقة الرمثا وسط إطلاق نار كثيف من قبل ذويه وأقاربه احتفاء بخروجه من السجن.
ثم يقترب شخص من ساري لدى ترجله من السيارة ويطلق النار في الهواء وهو يمشي بجواره قبل أن يصيبه بالخطأ بطلقة في خلف الرأس.
وقال الأمن العام الأردني إن الشخص الذي أصاب ساري هو أحمد الوردات أحد منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.
الصورة من فيديو قبل قليل لصلح في لواء الرمثا بسبب قتل شخص بالخطأ يوم أمس، معقولين يخوان احنا؟ طبعًا للايف الكامل مليان مباوسة وسلامات😢
ما يزعل مني الأهل بالرمثا بس اليوم واجب يتطبق أمر الدفاع رقم ٨ على من سمح بهذا الجمع غير المسؤول وعرض حياتنا جميعًا للخطر.#خليك_بالبيت pic.twitter.com/4c8kab7RFS
— محمد صبيح الزواهرة (@mohammadzwahreh) April 15, 2020