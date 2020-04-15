لحظة بلحظة، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 15 أبريل/نيسان

حتى مساء الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونين و73 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 آلافا، بينما تعافى ما يزيد على 509 آلاف آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء، 15 من أبريل/نيسان:

مصر تعلن 5 وفيات وإصابة 155 بفيروس كورونا وشفاء 39 ليبلغ إجمالي الوفيات 183 والإصابات 2505 وتعافي 751.

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 780 حالة.

الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 5365.

الإمارات: وفاة 5 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 33 حالة.

الإمارات: شفاء 101 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 1034.

تركيا تسجل وفاة 115 بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 1518.

العراق يعلن تسجيل حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 79 و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 1415.

قناة العراقية: تمديد حظر التجوال في البلاد حتى بداية شهر رمضان المبارك.

تركيا: تسجيل 4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 69392.

إيطاليا تعلن تسجيل 578 وفاة و2667 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 21645 والإصابات نحو 165 ألفا.

منظمة الصحة العالمية: 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية وأخرى قيد التطوير.

وزيرة الجيوش الفرنسية: إصابة 668 من طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا.

فرنسا: تسجيل 1438 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 17176.

حاكم ولاية نيويورك: هناك انخفاض في معدل عدوى فيروس كورونا في الولاية.

حاكم ولاية نيويورك: علينا التفكير في تعزيز الرعاية الصحية قبيل اكتشاف لقاح فيروس كورونا.

حاكم ولاية نيويورك: قمنا بإجراء نصف مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في معدل هو الأعلى بكل الولايات الأمريكية.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3711.

وزارة الصحة القطرية: شفاء 33 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 406.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 15 حالة جديدة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1405.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: إغلاق دور العبادة وإيقاف الشعائر الدينية لمدة 3 أسابيع في الخرطوم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 305 بينهم المصابون في القدس.

وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 76389 والوفيات إلى 4777.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 761 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 12868.

بريطانيا: تسجيل 4605 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98476.

وزارة الصحة الهولندية: وفاة 189 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3134.

وزارة الصحة السويدية: وفاة 170 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1203.

المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.

المكتب الاتحادي السويسري للصحة: وفاة 73 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 973.

الحكومة الألمانية تقرر تمديد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حتى 3 مايو/أيار المقبل.