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سياسة

لامبالاة أم اضطرار؟ تكدس وازدحام في مصر رغم تفشي كورونا (فيديو)

زحام شديد بأسواق حي الموسكي بالقاهرة
زحام شديد بأسواق حي الموسكي بالقاهرة
15/4/2020

رغم تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوميا في مصر، تشهد العديد من المواقع زحامًا شديدًا وتكدسًا للمواطنين سواءً كان بالشوارع، أو بالسجون، أو بمواقع تصوير مسلسلات رمضان.

فلا يزال العديد من المواطنين المصريين يخرجون للعمل ولقضاء حوائجهم اليومية بشكل شبه طبيعي رغم تفشي فيروس كورونا وأعداد الإصابات التي تتضاعف يوميا، ومعدل الوفيات الذي وصل إلى 7.5%.

وأظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، زحامًا لمواطنين مصريين أمام البنك الأهلي فرع فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية، إذ كان باب البنك مغلقا مما أدى إلى تكدس المواطنين المنتظرين دورهم خارجه، رغم توفر مقاعد بالداخل، بحجة منع التزاحم داخل البنك.

وأظهر فيديو آخر تكدسا لمواطنين أمام مكتب بريد حي إمبابة بمحافظة الجيزة، ينتظرون صرف الإعانات التي قررتها السلطات المصرية للعمالة اليومية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أظهرت صور، زحام وتكدس في مشهد بات معتادًا، لأهالي قرية برك الخيام بمحافظة الجيزة، وهم يتجمهرون للتقديم على منحة شنطة رمضان.

وفي حي الموسكي بالقاهرة، خرج آلاف المصريين لشراء ما يحتاجون من مأكولات وملابس لشهر رمضان وعيد الفطر ووسط انتشار الكثير من الباعة الجائلين، غير مبالين بقرار السلطات المصرية منع التجمعات والتزاحم في الأسواق، ، مما ينذر بكارثة محققة حيث يظهر الفيديو تكدس أعداد كبيرة داخل السوق. 

كما تجاهل الممثل المصري "محمد رمضان" تحذيرات الجميع بشأن خطورة التجمعات ومنع السلطات المصرية لها للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ احتفل بإنهاء تصوير مسلسله الجديد الذي سيعرض بشهر رمضان، بحضور جميع العاملين بالمسلسل كما يظهر الفيديو.

وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية نشرت تقريرًا بشأن عدم الإفراج عن السجناء بمصر في ظل انتشار أزمة كورونا، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "ثقبًا أسود" في زمن كورونا، لما له من تأثير سلبي يهدد حياة آلاف السجناء القابعين في ظروف سيئة في سجونها المزدحمة وغير الصحية.

يأتي كل هذا التزاحم والتكدس في ظل أنباء عن عزل قرى وأحياء وبنايات سكنية مؤخرًا بمحافظات مصرية عدة، بعد تسجيل مزيد من حالات الوفاة والإصابة بكورونا، كان آخرها فرض الحظر على قرية "صفط تراب" بمدينة المحلة في محافظة الغربية، وعزل عدد من البنايات السكنية بمحافظةالفيوم.

وأمس، سجلت وزارة الصحة المصرية، أعلى معدل يومي للإصابة منذ تفشي كورونا وهو 160 إصابة بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 2350 حالة، وحالات الوفيات 178 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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