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عشرة فيديوهات حصدت ملايين المشاهدات على الجزيرة مباشر (فيديو)

15/4/2020

تواصل شاشة الجزيرة مباشر تقديم وجبات إعلامية تفاعلية تمس حياة المشاهد بالدرجة الأولى، ورصدت القناة أعلى عشرة مقاطع فيديو حازت نحو 29 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي.

وفيما يأتي عرض لأعلى هذه الفيديوهات مشاهدةً على شاشة الجزيرة مباشر:

المركز الأول          6.7 مليون مشاهدة

تعاليم النبي ومواجهة كورونا.. مجلة نيوزويك الأمريكية: هكذا تحمي تعاليم النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" من انتشار كورونا.

المركز الثاني         3.9 مليون مشاهدة

د. أديب الزعبي خبير الأوبئة والمناعة: دراسة تكشف أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستخدم الأطفال بشكل سري.

المركز الثالث          3.7 مليون مشاهدة

بين الملل وابتكار سبل التسلية.. كيف تعيش الحجر الصحي؟

المركز الرابع          3.3 مليون مشاهدة

العربية الحدث تثير غضبًا مغربيًا واسعًا بعد بثها فيديو زعمت أنه يعود لسيدة مغربية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المركز الخامس          2.6 مليون مشاهدة

حلقة جديدة لعبد الله الشريف.. هاشتاج "المعيز" و"عبد الله الشريف" يتصدران تويتر مصر.

المركز السادس          2.4 مليون مشاهدة

ما مدى فعالية عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج كورونا؟

المركز السابع          2.4 مليون مشاهدة

هل "مناعة القطيع" خطة السيسي السرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المركز الثامن          1.5 مليون مشاهدة

مشاهد مؤلمة.. المسلمون لا يجدون صناديق لدفن موتاهم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المركز التاسع           1.2 مليون مشاهدة

ألمانيا تسمح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، بعدما كان محظورًا من قبل بأوامر قضائية.

المركز العاشر     1.1 مليون مشاهدة

رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، والحديث حول رأيه في مسألة ارتباط فيروس كورونا بنظرية المؤامرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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