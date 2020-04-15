صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي.. السلطات السعودية تقتله وتتهمه بحيازة أسلحة

أعلن الأمن السعودي مقتل عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي في منطقة تبوك، وقال مصدر بجهاز الأمن إن المطلوب عثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وفي مقطع فيديو متداول، وثّق الحويطي -قبيل مقتله- الحضور المكثف لدوريات الشرطة في محيط منزله، وقال إن هذه الدوريات مختصة بالتعامل مع فئة "غير المتعاون" مع مسؤولي "مشروع نيوم"، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكتوبر/تشرين الأول 2017.

https://twitter.com/aleqtisadiah/status/1250441792723382274?ref_src=twsrc%5Etfw

واتهم الحويطي في سلسلة فيديوهات ممارسة السلطات السعودية ما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

هذا وتدخل قرية الخريبة (موطن الحويطي) وقرية شرمة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم".

وخلال الفيديو يظهر حوار بين الحويطي وقائد القوة المنوطة بإجلاء وتهجير أهالي الخريبة، العقيد عبد الله سعد الربيع، يكذّب فيه الحويطي ادعاءات السلطات السعودية أن إخلاء المنطقة بمحض إرادة سكانها.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الحويطي على نطاق واسع.

https://twitter.com/MAM52179111/status/1250451734843064325?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alawain2030/status/1249792451058921472?ref_src=twsrc%5Etfw

AbdulRahman AlHawiti who refused to leave his house and let the regime build #Neom2030 was killed by #Saudi security forces.

His house also got destroyed!

This is how the Saudi regime acts with his nation. #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/VstzyiKnNt — جيش الأبابيل الإلكتروني (@ababilelecarmy) April 14, 2020

A man who put out video saying he didn’t want to move from his house was shot dead by #Saudi security forces. They kill people to build cities, this is their civilization.#عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/QOu9Eeb0Q8 — Salma AlNafjan (@SalmaAlNafjan) April 14, 2020

#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي

Does moderate Islam includes forced displacement pic.twitter.com/BgXHF4OKcY — عبدالرحمن الزبيل (@xroads90) April 13, 2020

https://twitter.com/alawain2030/status/1249792451058921472?ref_src=twsrc%5Etfw

محمد بن سلمان ….

قتل جمال خاشقجي بسبب قلمه

قتل عبدالرحيم الحويطي بسبب ارضه

فهل هناك جاهل سيقول بأن سلمان حامي للدين..؟؟#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/SLFXi0dtsT — 1 (@l973h1) April 13, 2020

قتلوه لأنه حُر رفض التهجير وسلبه بيته وأرضه وحلاله ، هذه رسالة لكل سعودي يقول نحن في أمن وأمان غداً يأتي دورك ، في المهلكة الفقير يقتل ويُنهب والغني يُعتقل في الريتز ويشتري حياته بالتنازل عن ثروته .#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/fokTd1FeIt — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) April 13, 2020

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