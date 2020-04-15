البث الحي
سياسة|السعودية

صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي.. السلطات السعودية تقتله وتتهمه بحيازة أسلحة

آثار قصف منزل الحويطي في قريته من قبل السلطات السعودية
آثار قصف منزل الحويطي في قريته من قبل السلطات السعودية
15/4/2020

أعلن الأمن السعودي مقتل عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي في منطقة تبوك، وقال مصدر بجهاز الأمن إن المطلوب عثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وفي مقطع فيديو متداول، وثّق الحويطي -قبيل مقتله- الحضور المكثف لدوريات الشرطة في محيط منزله، وقال إن هذه الدوريات مختصة بالتعامل مع فئة "غير المتعاون" مع مسؤولي "مشروع نيوم"، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكتوبر/تشرين الأول 2017.

https://twitter.com/aleqtisadiah/status/1250441792723382274?ref_src=twsrc%5Etfw

واتهم الحويطي في سلسلة فيديوهات ممارسة السلطات السعودية ما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

هذا وتدخل قرية الخريبة (موطن الحويطي) وقرية شرمة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم".

وخلال الفيديو يظهر حوار بين الحويطي وقائد القوة المنوطة بإجلاء وتهجير أهالي الخريبة، العقيد عبد الله سعد الربيع، يكذّب فيه الحويطي ادعاءات السلطات السعودية أن إخلاء المنطقة بمحض إرادة سكانها.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب". 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الحويطي على نطاق واسع.

https://twitter.com/MAM52179111/status/1250451734843064325?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alawain2030/status/1249792451058921472?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alawain2030/status/1249792451058921472?ref_src=twsrc%5Etfw

اقرأ أيضًا: 

عبد الرحيم الحويطي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ابن سلمان (فيديو)

بعد مقتل مواطن سعودي.. داعية يفتي باستخدام القوة لنزع الملكية

منطقة حرة مصرية لخدمة مشروع "نيوم" السعودي

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي