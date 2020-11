صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي.. السلطات السعودية تقتله وتتهمه بحيازة أسلحة

أعلن الأمن السعودي مقتل عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي في منطقة تبوك، وقال مصدر بجهاز الأمن إن المطلوب عثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وفي مقطع فيديو متداول، وثّق الحويطي -قبيل مقتله- الحضور المكثف لدوريات الشرطة في محيط منزله، وقال إن هذه الدوريات مختصة بالتعامل مع فئة "غير المتعاون" مع مسؤولي "مشروع نيوم"، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكتوبر/تشرين الأول 2017.

واتهم الحويطي في سلسلة فيديوهات ممارسة السلطات السعودية ما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

هذا وتدخل قرية الخريبة (موطن الحويطي) وقرية شرمة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم".

وخلال الفيديو يظهر حوار بين الحويطي وقائد القوة المنوطة بإجلاء وتهجير أهالي الخريبة، العقيد عبد الله سعد الربيع، يكذّب فيه الحويطي ادعاءات السلطات السعودية أن إخلاء المنطقة بمحض إرادة سكانها.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الحويطي على نطاق واسع.

AbdulRahman AlHawiti who refused to leave his house and let the regime build #Neom2030 was killed by #Saudi security forces. His house also got destroyed! This is how the Saudi regime acts with his nation. #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/VstzyiKnNt

A man who put out video saying he didn’t want to move from his house was shot dead by #Saudi security forces.

They kill people to build cities, this is their civilization.#عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/QOu9Eeb0Q8

