دريد لحام: مهام كثيرة تستدعي بقاء الرجال في البيت وتحدي كورونا (فيديو طريف)

"كرمال البشرية خليكم بالبيت".. بهذه الكلمات دعا الممثل الكوميدي السوري الشهير دريد لحّام، وعلى طريقته الخاصة، الناس للبقاء في بيوتهم، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الممثل السوري دريد لحّام ،عبر قناته على يوتيوب، مقطع فيديو من داخل بيته، وهو يناشد الناس بطريقة كوميدية قبل أن يتوسل إليهم للبقاء في منازلهم خوفًا عليهم من انتشار فيروس كورونا.

وظهر لحّام وهو يقوم بإصلاح معدات كهربائية، ويتحدث عن انتشار الفيروس وإصابة شخص نتيجة التقارب والتجمعات الكثيفة.

ثم عدد مزايا بقاء الرجال في المنزل ومن بينها القراءة وتصليح الأجهزة التالفة وأيضًا "تقصير البناطيل"، إذ قال بشكل كوميدي "الإنسان كل ما بيكبر في العمر بيقصر في الطول، وبالتالي هذه فرصة إننا نشغل أنفسنا بتقصير البنطلونات".

وقال لحّام مخاطبا مشاهديه" كرمال البشرية وكرمال ولادكم وعائلتكم وبلدكم خليكم بالبيت ولا تطلعوا".

الرجال والحجر الصحي

وأجبرت إجراءات الحجر الصحي، الذي طبق في الكثير من الدول ومنها دول عربية، لوقف انتشار فيروس كورونا، الرجال على البقاء في المنزل.

ونشر عدد من الفنانين الرجال في العالم العربي فيديوهات وهم في الحجر- أثناء تحضير وجبات لأنفسهم في المطبخ، بعدما أجبر تفشي فيروس كورونا الجميع على البقاء في المنازل.

وفي العالم العربي يبدو مألوفا أن تقوم النساء بتحضير الطعام، غير أن الأمر قد يكون مختلفا بالنسبة للرجال، الذين لا يقومون بالطبخ ويجيدون عادة طهو الطعام.

غير أن الحجر الصحي الذي فرض في معظم الدول، خلق أجواء غير معتادة في الكثير من البيوت، وكنوع من كسر الملل، قام فنانون رجال بتصوير أنفسهم وهم يحضرون وجبات طعام في المطبخ، وشاركوا جمهورهم بها.

ومن بين هؤلاء الفنانون المصريون: أحمد حلمي، وشريف منير، وأحمد الفيشاوي، والفنان اللبناني راغب علامة، وغيرهم، كما انتشرت صور ومقاطع فيديو وكوميكس عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمواطنين رجال حول العالم وهم يطبخون ويشاركون الأعمال المنزلية داخل بيوتهم لكسر ملل الحظر.