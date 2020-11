حقوقي مصري: ما لا تعرفه عن ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع صور تشييع جنازة ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي والذي قتل خلال اشتباكات بمنطقة الأميرية، شرقي القاهرة، مساء الثلاثاء.

وقال بعض الناشطين، إن التجمع ينذر بـ"كارثة"، بسبب التجمع الكبير دون أخد أي احتياطات لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدين أن ما يحدث على أرض الواقع غريب ومستهجن، خاصة في ظل ممارسة كل النشاطات اليومية العادية، عدا "دور العبادة" التي لازالت مغلقة.

من ناحية أخرى، كشف الباحث الحقوقي المصري هيثم غنيم تفاصيل مهمة عن ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي الذي قتل في اشتباكات الأميرية

وقال هيثم غنيم، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن ضابط الأمن الوطني، الذي أعلنت السلطات المصرية مقتله باشتباكات أمس بين مسلحين وقوات الشرطة، هو المقدم محمد فوزي الحوفي من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وسرد غنيم العديد من المعلومات عن الضابط محمد فوزي الحوفي، وهي كالتالي:

وأرفق غنيم بتغريداته عدة صور لتوثيق ما طرح من معلومات.

وكانت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، قد قالت أول أمس الثلاثاء إن قوات الشرطة المصرية تبادلت إطلاق النار مع مجهولين في منطقة الأميرية، شرقي العاصمة القاهرة.

وأفاد التلفزيون المصري في خبر عاجل بمقتل جميع المسلحين خلال الاشتباكات، كما قُتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار توقف، وتمكنت قوات الأمن من الاقتحام، فيما لقيت جميع العناصر المسلحة مصرعها.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمر النائب العام المصري بالتحقيق العاجل في الاشتباكات.

وتداول ناشطون مقاطع عدة تبرز تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وكذلك تحذير قوات الأمن لسكان المنطقة لغلق النوافذ وعدم الاقتراب من موقع الاشتباكات حرصا على سلامتهم، وذلك بعد إغلاق قوات الأمن لجميع مداخل ومخارج المنطقة.

