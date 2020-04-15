حقوقي مصري: ما لا تعرفه عن ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع صور تشييع جنازة ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي والذي قتل خلال اشتباكات بمنطقة الأميرية، شرقي القاهرة، مساء الثلاثاء.

وقال بعض الناشطين، إن التجمع ينذر بـ"كارثة"، بسبب التجمع الكبير دون أخد أي احتياطات لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدين أن ما يحدث على أرض الواقع غريب ومستهجن، خاصة في ظل ممارسة كل النشاطات اليومية العادية، عدا "دور العبادة" التي لازالت مغلقة.

جنازة الضابط #محمد_الحوفي..

مع كامل التقدير للمشاعر الجياشة والغضب والتعاطف…

بس مينفعش تخالف كل القواعد التي وضعتها

وإحنا في كارثة إنتشار عدوي أغلقت بسببها المساجد والجامعات وإتفرض فيها حظر جزئي!!

وبتحاول تمرر المخالفة الكارثية بأنهم كانوا يرتدون كمامات وقفازات!!!#الأميرية pic.twitter.com/dwwHnFZOQG — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 15, 2020

من ناحية أخرى، كشف الباحث الحقوقي المصري هيثم غنيم تفاصيل مهمة عن ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي الذي قتل في اشتباكات الأميرية

وقال هيثم غنيم، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن ضابط الأمن الوطني، الذي أعلنت السلطات المصرية مقتله باشتباكات أمس بين مسلحين وقوات الشرطة، هو المقدم محمد فوزي الحوفي من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

ثريد: حول ضابط الأمن الوطني إلي قتل بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة. النظام المصري أعترف من ساعات بمقتل ضابط أمن وطني "أمن الدولة" برتبة مقدم واسمه: محمد فوزي الحوفي. وبصفتي مهتم بملف دراسة سلوك وجرائم ضباط قطاع أمن الدولة، فخلونا ندردش شوية حوالين، مين بقه محمد الحوفي؟! (1/7) pic.twitter.com/t75suuq1c8 — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) April 14, 2020

وسرد غنيم العديد من المعلومات عن الضابط محمد فوزي الحوفي، وهي كالتالي:

التحق هذا الضابط بجهاز أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

عمل الحوفي كضابط في مكتب التحرير بمحافظة البحيرة حتى قيام ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011، برتبة "نقيب".

كان مسؤولًا عن انتهاكات عديدة ضد المواطنين الذين اعتقلوا في فترة حكم مبارك، وإخفائهم والتحقيق معهم بشكل غير قانوني داخل مكتب التحرير.

بعد ثورة يناير ومطالب تفكيك جهاز أمن الدولة، تم تغيير اسم الجهاز إلى اسم "جهاز الأمن الوطني" وإعادة "محمد الحوفي" إلى العمل، ليبدأ الضباط في التدرب على تفادي ما حدث في الثورة، بقيادة مدير جديد لجهاز الأمن الوطني.

ثالثا: عمل الحوفي كضابط في مكتب التحرير بمحافظة البحيرة، وفضل في عمله ده لغاية حدوث ثورة "25يناير" وكان رتبته نقيب. وبالطبع كان مسئول عن انتهاكات متعددة ضد المواطنين إلى تم اعتقالهم في فترة مبارك واخفائهم والتحقيق معهم بشكل غير قانوني داخل مكتب التحرير، مرفق صورة رقم (2). (3/7) pic.twitter.com/9GDmUlBS56 — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) April 14, 2020

بعد 3 من يوليو/تموز 2013، أصبح النقيب الحوفي أحد المسؤولين عن اختطاف وتعذيب العديد من المواطنين، ليتم ترقيته في يوليو 2014 لرتبة "رائد".

تولى الحوفي بعدها مسؤولية العمليات في أحد المكاتب التابعة لإدارة محافظة الجيزة بجهاز الأمن الوطني، ثم أصيب بطلق ناري عام 2016.

في شهر يوليو/تموز 2019 تمت ترقيته إلى رتبة "مقدم"، بالتزامن مع توليه مهام جديدة داخل جهاز الأمن الوطني.

لتأكيد مدى تغلغل وترابط شبكات المصالح المرتبطة بضباط الأمن الوطني "أمن الدولة" فيكفي العلم أن عم الحوفي هو أمين حزب "حماة وطن" بالبحيرة.

وأرفق غنيم بتغريداته عدة صور لتوثيق ما طرح من معلومات.

خامسا: بعد 3 يوليو 2013، أصبح النقيب الحوفي أحد المسئولين عن اختطاف وتعذيب العديد من المواطنين، ليتم ترقيته في يوليو 2014 إلى رتبة رائد. (5/7) — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) April 14, 2020

وكانت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، قد قالت أول أمس الثلاثاء إن قوات الشرطة المصرية تبادلت إطلاق النار مع مجهولين في منطقة الأميرية، شرقي العاصمة القاهرة.

وأفاد التلفزيون المصري في خبر عاجل بمقتل جميع المسلحين خلال الاشتباكات، كما قُتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار توقف، وتمكنت قوات الأمن من الاقتحام، فيما لقيت جميع العناصر المسلحة مصرعها.

ثامنا: بتاريخ 14 إبريل 2020، أعلن النظام المصري عن مقتل الحوفي في اشتباك مسلح في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، صورة (4). تاسعا: لتبيان مدى تغلغل وترابط شبكات المصالح المرتبطة بضباط الأمن الوطني "أمن الدولة" يكفي أن تعلم ان عم الحوفي هو امين حزب حماة وطن بالبحيرة. انتهى (7/7) pic.twitter.com/KNxq0QLty7 — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) April 14, 2020

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمر النائب العام المصري بالتحقيق العاجل في الاشتباكات.

وتداول ناشطون مقاطع عدة تبرز تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وكذلك تحذير قوات الأمن لسكان المنطقة لغلق النوافذ وعدم الاقتراب من موقع الاشتباكات حرصا على سلامتهم، وذلك بعد إغلاق قوات الأمن لجميع مداخل ومخارج المنطقة.

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امبارح انتصرت الشرطه عل ارهاب… اليوم انتصرت العواطف علي العلم و علي الطب و علي القانون و علي المنطق و عل كل حاجه الواحد بهاتي فيها بقي له شهر. مافيش فايده. و رحم الله شهيد الوطن (صوره من جنازه الشهيد محمد الحوفي اليوم) Dont @me if you think this is sane behavior pic.twitter.com/40AWtd14UP — MG (@MO_G_) April 15, 2020