تنديد واسع بقرار ترمب تعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة العالمية

انتقدت عدة دول ومنظمات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه "سوء إدارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل:

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على تويتر "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد"، دون ذكر قرار ترمب.

There is no time to waste. @WHO ’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كوفيد-19.

وقال غوتيريش في بيان "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. أنا مقتنع بانه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأن أهميتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "هذا القرار سيضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوض التعاون الدولي ضد الوباء".

وحث المتحدث الولايات المتحدة على "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية".

كتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19". وأضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معدات الفحص واللقاحات".

وأضاف الوزير الألماني أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية موضحا أن "الفيروس لا يعرف حدودا".

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأمريكية.

وكتب بوريل في تغريدة "ليس هناك أي سبب يبرر" هذا القرار في وقت تعتبر جهود منظمة الصحة العالمية "ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي".

وأضاف "فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها".

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO . There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس العامة للأنباء إن القرار الأمريكي "يثير قلقا كبيرا… إنه يعكس المقاربة الأنانية جدا للسلطات الأمريكية في مواجهة ما يحصل في العالم".

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن باريس "تأسف" لقرار ترمب.

وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "إنه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العالم بات يعلم أن الولايات المتحدة "تقتل الناس"، بعد قرار الرئيس ترمب.

وشبه ظريف تجميد التمويل بحملة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن بحق بلاده بعد انسحاب ترمب بشكل أحادي من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ظريف على تويتر: "التعليق المخزي لتمويل منظمة الصحة العالمية وسط جائحة سيظل عارا. العالم يتعلم ما تعرفه إيران وتجربه طوال الوقت".

وأضاف أن "استقواء النظام الأمريكي وتهديده وتفاخره ليس مجرد إدمان: إنه يقتل الناس".

The world is learning what Iran has known & experienced all along: US regime's bullying, threatening & vainglorious blathering isn’t just an addiction: it kills people.

Like "maximum pressure" against Iran, the shameful defunding WHO amid a pandemic will live in infamy.

— Javad Zarif (@JZarif) April 15, 2020