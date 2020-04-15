تشبُث وبكاء بعد طول غياب.. لقاء مؤثر لطفلة بأمها طبيبة كورونا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لقاءً مؤثراً لطفلة بمدينة كارامان في تركيا، تعانق والدتها الطبيبة بعد غيابها عنها لمدة طويلة من أجل علاج مصابي وباء فيروس كورونا.

ويظهر في المقطع الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وهي تجهش بالبكاء أثناء لقاء والدتها الطبيبة، التي قررت أن تضع الطفلة في منزل جدتها كإجراء وقائي بسبب طبيعة عملها التي قد تنقل العدوى.

والدا الطفلة" أويكو" يعملان في المجال الصحي، ما دفعهما لترك الطفلة عند جدتها، وقد حضرت الوالدة في إجازة قصيرة لرؤية طفلتها التي فارقتها قبل أكثر من شهر.

وتقول الطفلة التركية أويكو، إنها افتقدت والدتها كثيرا.

طواقم طبية مع أحد مصابي الفيروس في إسطنبول-14 أبريل

كورونا في تركيا

وبلغت إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في تركيا 65111 حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4062 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح أن 107 أشخاص توفوا بالمرض لترتفع حصيلة المتوفين إلى 1403.

وقال الوزير إن 4799 شخصا تعافوا إلى الآن مشيرا إلى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 33070 فحصا.