البث الحي
سياسة|السعودية

بعد 70 عاما من تهجيرهم القسري لمكة: مطالبات بترحيل البرماوية منها.. ما القصة؟

تتجه السلطات السعودية نحو إخلاء مناطق عدة لتنفيذ مشروع نيوم السياحي وفق رؤية محمد بن سلمان
تتجه السلطات السعودية نحو إخلاء مناطق عدة لتنفيذ مشروع نيوم السياحي وفق رؤية محمد بن سلمان
15/4/2020

دشنت حسابات سعودية، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بترحيل الجالية البرماوية من المملكة، ووجهت لها اتهامات عدة من شأنها "تشويه صورة السعودية".

وقال مغردون سعوديون عبر وسم "#انقذوا_مكه_من_البرماويه"، إن الأحياء العشوائية التي تقطنها الجالية البرماوية تمثل "منظرًا غير حضاري وتلوثًا بصريًا ومستنقعًا للأوبئة والأمراض والجرائم"، على حد قولهم.

https://twitter.com/lil5n/status/1250251070749773824?ref_src=twsrc%5Etfw

عدَّت التغريدات الجاليةَ البرماوية خطرًا أمنيًا وصحيًا ومجتمعيًا على المملكة، وطالبت بترحيلها فورًا من المملكة.

https://twitter.com/506_MBS/status/1250167014670336002?ref_src=twsrc%5Etfw

وزجّ مغردون بدولة قطر في القضية، زاعمين أنها استغلت الجالية البرماوية لخلخلة أمن المملكة الداخلي، وسوّقت لهم هذا المشروع "الاستيطاني" وتموّله نكاية في السعودية، بل ورفدت الجالية البرماوية بعناصر أمنية، فضلًا عن إنشاء 16 منصة إخبارية تخدم أجندتهم التخريبية.

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250149883241168902?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250154444018323456?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250167829640482817?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشرت حسابات سعودية وهمية مقاطع فيديو تضمنت لقطات من مواقع إخبارية محلية تتحدث عن "جرائم الجالية البرماوية" وخطرها على المجتمع.

ورد المغرد فيصل أبو خالد -سعودي من أم برماوية- أن حسابات وهمية تُدير الحملة بمطالب محددة، وتنشر مقاطع ممنتجة قديمة جدًا، وليست على صلة بالبرماويين، ولا أساس لها من الصحة.

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250215574174683137?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250216360472387584?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف أبو خالد: "إن 95 في المئة من الحسابات المشاركة هدفها تشويه صورة الجالية البرماوية المستضعفة، وإحداث فتنة بين سكان مكة"، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تعرف الجالية بشكل تام منذ 70 عامًا، وتتعاطف معهم قلبًا وقالبًا.

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250217149064454145?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعاد مغردون نشر مقاطع لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وهو يتحدث في اجتماعات مع الجالية البرماوية عن الأخوة وشرف استضافتهم في المملكة منذ سنوات طويلة.

https://twitter.com/labbanf/status/1250257831229640704?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/labbanf/status/1250291506943889408?ref_src=twsrc%5Etfw

جدير بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن بورمي استوطنوا السعودية منذ نصف قرن هربًا من عمليات تطهير عرقي وديني تعرضوا لها، وسكنوا أحياء بمكة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومناطق أخرى، وفق وسائل إعلام سعودية.

وتتزامن حملة مواقع التواصل للتخلص من البرماوية مع حملات تهجير تنفذها السلطات السعودية، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع نيوم"، ولا تتحرج السلطات في استعمال القوة لطرد السكان من منازلهم. 

في السياق، قُتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي في منزله بقرية الخريبة (التابعة لمنطقة تبوك)؛ لرفضه التهجير القسري وما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة. 

اقرأ أيضًا:

إيكونوميست: سنة ضائعة في السعودية وخسائر فادحة لولي العهد

صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي.. السلطات السعودية تقتله وتتهمه بحيازة أسلحة

بعد مقتل الحويطي.. ابن سلمان يخطط لتهجير 20 ألف سعودي لأجل "نيوم"

بعد مقتل مواطن سعودي.. داعية يفتي باستخدام القوة لنزع الملكية

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وسائل إعلام سعودية
المزيد من سياسة

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي