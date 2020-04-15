بعد 70 عاما من تهجيرهم القسري لمكة: مطالبات بترحيل البرماوية منها.. ما القصة؟

دشنت حسابات سعودية، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بترحيل الجالية البرماوية من المملكة، ووجهت لها اتهامات عدة من شأنها "تشويه صورة السعودية".

وقال مغردون سعوديون عبر وسم "#انقذوا_مكه_من_البرماويه"، إن الأحياء العشوائية التي تقطنها الجالية البرماوية تمثل "منظرًا غير حضاري وتلوثًا بصريًا ومستنقعًا للأوبئة والأمراض والجرائم"، على حد قولهم.

هذه العشوائية والمناظر التي سكنها العفن والمخدرات والجريمة في مكة المكرمة التي تتجه لها بوصلة مليار ونصف المليار مسلم يوميا هذا أمر غير مقبول حيث يشكل مئـات آلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحدياً اجتماعياً وأمنياً،حتى أصبحو قنبلة موقوته في السعودية#انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/GPj4JrxnVA — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 14, 2020

https://twitter.com/lil5n/status/1250251070749773824?ref_src=twsrc%5Etfw

#انقذوا_مكه_من_البرماويه

إعادتهم إلى بلدهم اسلم وأفضل حل ممكن pic.twitter.com/sTnXQc2jLz — ﮼ابو﮼ ﮼نواف﮼ الغالبي #القضاعي 🇸🇦 KSA MBS (@gg202020) April 15, 2020

#انقذوا_مكة_من_البرماوية

ماذا استفدنا من هذه الجاليات ؟؟

لا شيء ..!!!!

اذا من المستفيد من بقاء البرماويين و الافارقه في هذا البلد ..؟؟ pic.twitter.com/d68zhd1dKm — Abdul Rahman Al Harbi ® (@al7arbi_2030) April 15, 2020

الجالية البرماوية والاحياء العشوائية بحاجة الى التفاتة قوية من القيادة الرشيدة .

مشاهد لاتليق بأي مدينة سعودية، فما بالك بمكة المكرمة بلد الله الحرام !

البؤر الموبوأة مالم يتم علاجها فأنها تهدد مجتمعنا أمنياً وصحياً وإجتماعياً.

#انقذوا_مكه_من_البرماويه#حي_النكاسه_قنبله_موقوته pic.twitter.com/jxhJsRyN2f — نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) April 15, 2020

#انقذوا_مكه_من_البرماويه

أرى اننا نأخذ العملية على مراحل .. الأولى هي إفراغ العشوائيات التي هم بها منهم ، وإسكانهم في مساكن تبنى سريعا .

والثانية النظر فيما بعد في هذه الأحياء وكيف نعيد بناءها

المهم ألا نربط إخراجهم بتطويرها وكأنهما متلازمين — عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) April 14, 2020

دائما يتهربون من قوانين الدوله ولايلتزمون ينتشر بينهم الايدز والجرب بؤرة جذابه لكورونا حتى بالخطابات لايجيبون عاله على المجتمع ولايندمجون فكرهم بنقالي لابد من ترحيلهم فورا #انقذوا_مكه_من_البرماويه pic.twitter.com/EGBm9U1V1O — Majed Almalki (@MajeedToot) April 14, 2020

#انقذوا_مكه_من_البرماويه

هذه مصائب وبلاوي الجالية البرماوية.

تصنيع الخمور والعرق.

فهل حقا أنهم هربوا يدينهم إلى مكة!!!#انقذوا_مكة_من_البرماوية pic.twitter.com/2QDxM9Pv85 — .. أبو بندر .. (@aadeb1127) April 15, 2020

عدَّت التغريدات الجاليةَ البرماوية خطرًا أمنيًا وصحيًا ومجتمعيًا على المملكة، وطالبت بترحيلها فورًا من المملكة.

https://twitter.com/506_MBS/status/1250167014670336002?ref_src=twsrc%5Etfw

وزجّ مغردون بدولة قطر في القضية، زاعمين أنها استغلت الجالية البرماوية لخلخلة أمن المملكة الداخلي، وسوّقت لهم هذا المشروع "الاستيطاني" وتموّله نكاية في السعودية، بل ورفدت الجالية البرماوية بعناصر أمنية، فضلًا عن إنشاء 16 منصة إخبارية تخدم أجندتهم التخريبية.

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250149883241168902?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250154444018323456?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1250167829640482817?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشرت حسابات سعودية وهمية مقاطع فيديو تضمنت لقطات من مواقع إخبارية محلية تتحدث عن "جرائم الجالية البرماوية" وخطرها على المجتمع.

ورد المغرد فيصل أبو خالد -سعودي من أم برماوية- أن حسابات وهمية تُدير الحملة بمطالب محددة، وتنشر مقاطع ممنتجة قديمة جدًا، وليست على صلة بالبرماويين، ولا أساس لها من الصحة.

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250215574174683137?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250216360472387584?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف أبو خالد: "إن 95 في المئة من الحسابات المشاركة هدفها تشويه صورة الجالية البرماوية المستضعفة، وإحداث فتنة بين سكان مكة"، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تعرف الجالية بشكل تام منذ 70 عامًا، وتتعاطف معهم قلبًا وقالبًا.

https://twitter.com/reemkasm1/status/1250217149064454145?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعاد مغردون نشر مقاطع لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وهو يتحدث في اجتماعات مع الجالية البرماوية عن الأخوة وشرف استضافتهم في المملكة منذ سنوات طويلة.

https://twitter.com/labbanf/status/1250257831229640704?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/labbanf/status/1250291506943889408?ref_src=twsrc%5Etfw

جدير بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن بورمي استوطنوا السعودية منذ نصف قرن هربًا من عمليات تطهير عرقي وديني تعرضوا لها، وسكنوا أحياء بمكة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومناطق أخرى، وفق وسائل إعلام سعودية.

وتتزامن حملة مواقع التواصل للتخلص من البرماوية مع حملات تهجير تنفذها السلطات السعودية، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع نيوم"، ولا تتحرج السلطات في استعمال القوة لطرد السكان من منازلهم.

في السياق، قُتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي في منزله بقرية الخريبة (التابعة لمنطقة تبوك)؛ لرفضه التهجير القسري وما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

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