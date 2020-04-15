المتحدث العسكري السوداني: لا تصدقوا الشائعات (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن إن القوات المسلحة ملتزمة بصيانة مكتسبات الثورة السودانية، وأنها لن تدخر جهدًا في حماية الوطن من مختلف التهديدات.

وأضاف الحسن: "يوجد بالساحة كثير من الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني، ولن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عضد القوات المسلحة، أو القوات النظامية الأخرى، ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها، بل سوف تزيدنا قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة".

وتابع المتحدث العسكري: "وعليه فإننا نجدد العهد والوعد لجماهير شعبنا بأننا لن نسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، والذي ندعوه لعدم الالتفات للإشاعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها، والقوات النظامية الأخرى، ولن ندخر جهدا في الدفاع عن بلادنا الحبيبة وشعبنا الثائر".

يأتي ذلك في أعقاب تناقل أخبار عن خلاف بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

وأرسلت وزارة الدفاع السودانية، توجيهًا عاجلًا إلى (68) ضابطًا يفيد بانتهاء انتدابهم إلى قوات الدعم السريع، وعودتهم إلى القوات المسلحة، وذلك تنفيذًا لقرار البرهان، في موعدٍ أقصاه الرابع عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وألزمت وثيقة مسرّبة صادرة عن القوات المسلحة السودانية، التي حصلت عليها الجزيرة مباشر، الضباط الذين شملهم القرار بتنفيذ التوجيه العاجل، وضمّت القائمة ثلاثة ضباط برتبة العميد؛ هم العميد هوراي حامد جبارة، والعميد مأمون هارون، والعميد دكتور مرتضى عثمان أبو القاسم، فضلًا عن عشرة ضباط آخرين برتبة العميد، وعشرين ضابطًا برتبة العقيد، وخمسة وثلاثين ضابطًا من الرتب الأخرى.

هذا و قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجه إن عمليات النقل والانتداب وإنهاء الانتداب داخل القوات المسلحة تعد راتبة وطبيعة، مشيرا إلى أن إنهاء انتداب بعض الضباط من الدعم السريع أو انتدابهم كما جرى قبل أشهر يجيء في هذا الإطار، موضحا أن قوات الدعم السريع هي إحدى تشكيلات القوات المسلحة.

وقالت مصادر عسكرية لـ ـ(الجزيرة مباشر) إن القوات المسلحة درجت على انتداب عدد من ضباطها إلى "قوات الدعم السريع"، بعد أن اعتمدتها الحكومة في عام 2014، ضمن تشكيلاتها العسكرية لمحاربة الحركات المتمردة.

وأن عددًا من ضباط القوات المسلحة -وفق المصادر- أشرف على تأهيل "قوات الدعم السريع"، منذ أن كانت تتبع فنيًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

ولفتت المصادر إلى وجود خلاف كبير بين قادة بارزين بالقوات المسلحة وقادة الدعم السريع؛ بسبب فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش السوداني.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار سحب الضباط ناتجا عن خلاف، يقف على رأسه ضباط كبار في القوات المسلحة، ممن يرفضون سطوة وهيمنة الدعم السريع على الأوضاع العسكرية في السودان.

ورجّحت المصادر أن يكون إنهاء انتداب ضباط الجيش من قوات الدعم السريع، الهدف منه تفكيك سطوة قوات الدعم السريع وهيمنتها على مفاصل القوات المسلحة.

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