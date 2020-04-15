الطلاب في زمن الكورونا.. طرائف التعليم عن بعد في مصر (فيديو)

انتشرت عددة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمواقف طريفة تحدث خلال محاضرات التعليم عن بعد في مصر.

فبعد أن اتخذت السلطات المصرية قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مثل العديد من الدول، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، لجأ الكثير من المعلمين والطلاب إلى وسيلة التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد.

ولكن في كثير من الأحيان تحدث مواقف طريفة أثناء الدروس والمحاضرات عبر الإنترنت مثل ما حدث مع البعض في هذه المقاطع.

وربما تنبع الفكاهة من حداثة الوسائل الجديدة لنقل المعلومات، أو لعدم خبرة الطلاب أو المدرسين بوسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتعلم عن بعد، وفي بعض الأحيان ربما تظهر بعد الأصوات غير المعتادة في الخلفية مثلما حدث خلال محاضرة تعليمية قاطعتها دخول صوت بقرة!

وتحجج أحد الطلاب المتأخرين عن المحاضرة بأن "المواصلات" هي التي أخرته عن الحضور، بينما وصف طالب آخر المحاضر بأنه "عم الحاج"!

وتبرز صعوبات التعلم عن بعد في هذا الفيديو، إذ يصعب فهم اللغة الإنجليزية التي يستخدمها المعلمون من بعض الطلاب.

وفي فيديو فكاهي آخر، يشرح المعلم كيف "يسرح" أو يشرد الطلاب أثناء المذاكرة، وماذا يفعلون لتعطيل أنفسهم عن التحصيل، بطريقة ساخرة.

وانتشر نوع آخر من الفيديوهات الساخرة من فكرة التعليم عن بعد مثل فيديو لأحد الشباب المصري أحضر أمامه صينية للأكل وبدأ بتناوله أثناء المحاضرة المفترضة، ليظهر صوت في الخلفية يفترض أنه لأحد الباعة الجائلين وهو ينادي لبيع بضاعته.

وفي فيديو ساخر أيضا يطلب المحاضر من أهل بيته عدم أكل نصيبه من الدجاج أثناء المحاضرة!