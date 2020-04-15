البث الحي
سياسة

السودان يوقف الصلوات في المساجد والكنائس بسبب كورونا.. و"الخرطوم" تعترض

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
15/4/2020

قررت السلطات السودانية، الأربعاء، تعليق صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، والقداسات بالكنائس في ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن حاكم الولاية اعترض.

وأصدر قرار التعليق وزير الشؤون الدينية نصرالدين مفرح، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأشار مفرح، في بيان، أن القرار جاء بعد توصية وزارة الصحة واستفتاء مجمع الفقه الإسلامي (دار الإفتاء بالسودان).

ولفت الوزير إلى متابعة تطورات الحالة الصحية في بقية ولايات السودان للنظر في تعميم قرار تعليق الصلوات والقداسات بمساجدها وكنائسها.

ودعا الوزير مؤذني المساجد إلى رفع الأذان والمناداة "صلوا في بيوتكم".

وفي تدوينه عبر فيسبوك، أوضح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قرار تعليق الصلوات والقداسات في مساجد وكنائس الخرطوم أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وقال الفريق أحمد عابدون حماد، والي ولاية الخرطوم، إن القرار كان ينبغي أن يصدر من الولاية باعتبارها "الجهة التنفيذية المسؤولة والمناط بها تنفيذ السياسة العليا"، مشيرا إلى أنه "لا مانع من أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف كوزارة اتحادية".
وأضاف حماد في رسالة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الولاية "ستقوم بتنفيذ هذا القرار عقب تقييم فترة الحظر الكامل والتي ستبدأ بتاريخ 18 أبريل/نيسان الجاري بعد الدراسة والتشاور والتقييم مع كافة الجهات المعنية".
والإثنين، أعلنت السلطات السودانية فرض حظر تجوال في ولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت.

في السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية الخرطوم عابدون حماد، اليوم، إغلاق الجسور التي تربط مدن الولاية الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان) اعتبارا من السبت المقبل تماشيا مع قرار حظر التجوال لمدة 3 أسابيع.

وأوضح حماد، في بيان، أن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يوميا، ويمكن الحصول عليها خلال فترة السماح (من الساعة 6 صباحا وحتى الواحد ظهرا) للمواطنين داخل كل منطقة على حدة.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إنها لم تسجل حالات إصابة جديدة بكورونا.

وأضافت أن "الإصابات بكورونا ما زالت 32 متضمنة 5 وفيات".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و53 ألفا، توفي منهم أكثر من 132 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 508 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي