السودان يوقف الصلوات في المساجد والكنائس بسبب كورونا.. و"الخرطوم" تعترض

قررت السلطات السودانية، الأربعاء، تعليق صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، والقداسات بالكنائس في ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن حاكم الولاية اعترض.

وأصدر قرار التعليق وزير الشؤون الدينية نصرالدين مفرح، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشار مفرح، في بيان، أن القرار جاء بعد توصية وزارة الصحة واستفتاء مجمع الفقه الإسلامي (دار الإفتاء بالسودان).

ولفت الوزير إلى متابعة تطورات الحالة الصحية في بقية ولايات السودان للنظر في تعميم قرار تعليق الصلوات والقداسات بمساجدها وكنائسها.

ودعا الوزير مؤذني المساجد إلى رفع الأذان والمناداة "صلوا في بيوتكم".

وفي تدوينه عبر فيسبوك، أوضح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قرار تعليق الصلوات والقداسات في مساجد وكنائس الخرطوم أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وقال الفريق أحمد عابدون حماد، والي ولاية الخرطوم، إن القرار كان ينبغي أن يصدر من الولاية باعتبارها "الجهة التنفيذية المسؤولة والمناط بها تنفيذ السياسة العليا"، مشيرا إلى أنه "لا مانع من أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف كوزارة اتحادية".

وأضاف حماد في رسالة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الولاية "ستقوم بتنفيذ هذا القرار عقب تقييم فترة الحظر الكامل والتي ستبدأ بتاريخ 18 أبريل/نيسان الجاري بعد الدراسة والتشاور والتقييم مع كافة الجهات المعنية".

والإثنين، أعلنت السلطات السودانية فرض حظر تجوال في ولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت.

في السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية الخرطوم عابدون حماد، اليوم، إغلاق الجسور التي تربط مدن الولاية الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان) اعتبارا من السبت المقبل تماشيا مع قرار حظر التجوال لمدة 3 أسابيع.

وأوضح حماد، في بيان، أن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يوميا، ويمكن الحصول عليها خلال فترة السماح (من الساعة 6 صباحا وحتى الواحد ظهرا) للمواطنين داخل كل منطقة على حدة.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إنها لم تسجل حالات إصابة جديدة بكورونا.

وأضافت أن "الإصابات بكورونا ما زالت 32 متضمنة 5 وفيات".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و53 ألفا، توفي منهم أكثر من 132 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 508 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر".