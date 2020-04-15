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سياسة

ألمانيا.. مناقشات موسعة لحظر الخمور لتقليل خطر الإصابة بكورونا

نادل في مطعم للوجبات السريعة بالعاصمة الألمانية برلين
نادل في مطعم للوجبات السريعة بالعاصمة الألمانية برلين
15/4/2020

تجري اليوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع قادة الولايات الاتحادية الـ 16 مناقشات موسعة لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة دي فيليت Die Welt الألمانية أن ميركل لن تتخذ فقط قرارات بشأن كيفية المضي في حظر الاتصال، ولكن أيضًا كيفية معالجة استهلاك المشروبات الكحولية، ومناقشة التدابير الاحترازية لتقليل خطر الإصابة بكورونا إلى أقصى حد ممكن، وإعداد المجتمع للامتناع عن تناول الخمور. 

المستشارة الألمانية انغيلا ميرك

وأشارت الصحيفة الي أن اللجنة الطبية التابعة للحكومة الفيدرالية صرحت بأن استهلاك المشروبات الكحولية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن شرب الكحول يضعف جهاز المناعة ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الرئوية التي تساعد في ارتفاع نسبة خطر الإصابة بالفيروس.

ونصحت اللجنة بتجنب قدر الإمكان تناول الخمور وإن لزم الأمر الإقلاع عنها نهائيا، خصوصا وأن العالم يعيش على وقع جائحة صحية غير مسبوقة.

وفي 22 مارس/ آذار قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين تم تمديدهما لاحقا حتى 19 أبريل/ نيسان. 

ومن بين القرارات الرئيسية التي سيتم اتخاذها خلال اجتماع اليوم هو الإعلان عن تمديد القيود المفروضة على اغلاق المدارس حتى الثالث من مايو/ أيار القادم.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ وهو المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا فقد بلغ عدد المصابين بعدوى كورونا في ألمانيا حتى الآن 127 ألفًا و584 شخصًا وتوفي 3254 في حين تعافى نحو 72 ألفًا و600.

المصدر : صحف أجنبية
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