مصر: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في حي بالقاهرة (فيديوهات)

قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، الثلاثاء، إن قوات الشرطة المصرية تبادلت إطلاق النار مع مجهولين في منطقة الأميرية، شرقي العاصمة القاهرة

ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دوي إطلاق النار.

وأفاد التلفزيون المصري في خبر عاجل بمقتل جميع المسلحين خلال الاشتباكات، كما قُتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وتمكنت قوات الأمن من اقتحام وكر المسلحين، وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار توقف، وتمكنت قوات الأمن من الاقتحام، فيما لقي جميع أفراد العناصر المسلحة مصرعهم.

وقالت صحف محلية إن المعلومات الأولية أشارت إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في عزبة شاهين.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الاقتراب من النوافذ في منطقة الأميرية.

وقالت مصارد للجزيرة إن الأمن المصري دفع بتعزيزات كبيرة لمنطقة الأميرية مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين.