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سياسة

"مجرد اسم في البطاقة".. هل تبرأت ابنة الممثل المصري محمد شومان من والدها؟ (فيديو)

ابنة الفنان المصري محمد شومان تتبرأ منه وشومان يرد
ابنة الفنان المصري محمد شومان تتبرأ منه وشومان يرد
14/4/2020

نشرت لجين شومان إبنة الممثل المعارض محمد شومان مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية تعلق فيه على استغاثة والدها بعد القبض على ابنه وأخيه وابن أخيه، إذ أعلنت أنه لا صلة لأسرتها به.

وكان الممثل المصري المعارض محمد شومان قد نشر بيانًا يعلن فيه قبض السلطات المصرية على ابنه أحمد وشقيقه فؤاد مطالبًا السلطات بسرعة الإفراج عنهم دون أي شروط.

بعدها نشرت لجين شومان فيديو تقول فيه إن والدها لا علاقة لهم به منذ خمس سنوات، وقالت"احنا مش أسرتك، أنت مجرد اسم على البطاقة،احنا قطعنا كل علاقة تربطنا بيك."

ومضت الإبنة في استنكارها أن يتكلم أبوها بلسان الأسرة قائلة إنه ليس مسؤولًا عنهم ولا يمثلهم.

وقال الممثل المصري محمد شومان للجزيرة مباشر، إنه عَلم من المواقع الإلكترونية باعتقال ابنه وشقيقه وابن شقيقه، وإنه ليس على صلة بأسرته منذ أن غادر مصر، ويعلم تمامًا أنهم يشعرون بالخوف، كما أضاف أنه علم أخيراً باعتقال ابن شقيق ثانٍ له منذ سنتين دون توجيه أي تهمة له.

وأكد شومان أن أهله جميعًا ليست لهم أي انتماءات سياسية، ولا علاقة لهم بأي جماعة من الجماعات، وأن تواصله معهم انقطع منذ مغادرته مصر، وقال إنه يتفهم هذا الأمر جيدًا وتخوفاتهم من بطش السلطات المصرية. 

وتعليقًا على ما قالت ابنته قال شومان إن هذا حقها، وحق بقية الأسرة، وأنه لا يلومهم أبدًا على تبرئهم منه، ورد عليهم بدعاء أن يحفظهم الله وينجيهم في الدنيا والآخرة.

واختتم شومان حديثه، بتأكيده أنه مستمر هو وزملاؤه في توعية الجمهور العربي بحقيقة الظالمين والخونة والمنافقين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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