لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 14 أبريل/نيسان

حتى، مساء الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و950 ألفا، توفي منهم أكثر من 121 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 460 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء، 14 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكنز: 1802 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و20574 إصابة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4933.

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تعلن تسجيل 23182 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 584073.

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفها إلى 4127.

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف العسكريين والعاملين لديها إلى 16.

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 178.

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2350.

وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15529.

وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 5497 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 103573.

وزير الصحة التركي: تسجيل 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 65111.

وزير الصحة التركي: وفاة 107 أشخاص خلال 24 ساعة بسبب وباء كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1403.

رويترز: تسجيل 602 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 21 ألفا و67.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

أ.ب: مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: تحديد الأول من مايو لرفع القيود عن اقتصادنا أمر مفرط في التفاؤل.

حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات إلى 10834.

مراسل الجزيرة: 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويد خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 11445.

مراسل الجزيرة: 114 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 1033.

وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 73 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وزارة الصحة السعودية: 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 5369.

صندوق النقد الدولي: خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا تعادل إجمالي الناتج المحلي لليابان وألمانيا مجتمعتين.

صندوق النقد الدولي: خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة في عامي 2020 و2021 جراء كورونا تبلغ 9 تريليونات دولار.

منظمة الطيران العالمية: يتوقع أن تبلغ خسائر شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.

منظمة الطيران العالمية: رحلات الطيران حول العالم تراجعت بنسبة 80% منذ بداية الشهر الجاري.

حاكم نيويورك: إذا طلب ترمب إعادة فتح الولاية بطريقة غير آمنة فسأرفض تنفيذ ذلك.

تسجيل 122 وفاة جديدة و868 إصابة بفيروس كورونا في هولندا.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428.

منظمة الصحة العالمية: لم نصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بعد و90% من الإصابات تأتي من أوربا وأمريكا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 641.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1838.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18056.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 172541.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31119.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 262 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4157.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 22 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 170.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 813.

رئيس الوزراء الهندي: تمديد الإغلاق العام في عموم البلاد حتى 3 أيار/مايو المقبل.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 2969 والإصابات إلى 125098.

مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الإفريقي: 793 وفاة و14744 إصابة بفيروس كورونا في 52 دولة من دول القارة.

شينخوا: سلطات مدينة غوانزو تعلن تسجيل 111 إصابة بفيروس كورونا لأفارقة.

شينخوا: الصين تصدق على إجراء تجارب سريرية على لقاحين ضد فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1509 وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

الصين تعلن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 82249.

ترمب: تلقيت طلبا بإغلاق البلاد في الحادي عشر من يناير دون أن يكون لدينا إصابة مؤكدة بفيروس ووهان.

مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: لو اتبعنا إرشادات التباعد الاجتماعي قبل الوقت المحدد لكنا وفرنا أرواحا.