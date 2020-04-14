كورونا وأفريقيا.. الأبعاد الاقتصادية والتداعيات الإنسانية

نشر مركز الجزيرة للدراسات تقريرا بعنوان (كورونا في القرن الإفريقي: أبعادها الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية المحتملة).

أشار التقرير إلى أن دول القرن الإفريقي مقبلة على معضلة صعبة نتيجة وباء كورونا، وذكر إنه في حال تفاقم الأوضاع، فإن الموت قد يحصد سكان المنطقة بشكل يومي، وستكون أرقامه أكثر رعبًا وقلقًا مما يحصده الفيروس في كل الدول الغربية.

وعبر عن ازدياد المخاوف الإقليمية من حدوث أزمات اجتماعية، واقتصادية، وإنسانية في المنطقة، التي لا تتوافر فيها معدات طبية حديثة لمواجهة أزمة كورونا، فضلًا عن غياب الدعائم الاقتصادية والكوادر البشرية لمواجهة الوباء.

أخطر من كورونا

اتخذت دول القرن الأفريقي تدابير احترازية لمواجهة كورونا، بعضها وُصفت بأنها أشبه بموت بطيئ يشل القطاعات الحيوية الاقتصادية، إلى جانب أن المجتمعات شرق الأفريقية تعتمد حياتها على الدخل اليومي المحدود، وتوقف الحياة اليومية يعني بالنسبة لهم موتًا مؤجلًا أخطر من تداعيات كورونا الإنسانية والاقتصادية.

خريطة الانتشار والتوسع

سجلت كينيا 129 حالة إصابة بكورونا؛ وهي الأكثر عددًا حتى الآن بمصابي الفيروس في القرن الإفريقي

ككرة الثلج تتسع رقعة انتشار كورونا، في كل من كينيا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان، مسجلة أرقامًا جديدة بشكل ملحوظ.

اللافت للنظر، أن ارتفاع أعداد المصابين في دول القرن الأفريقي، له صلة مباشرة بالعلاقات الاقتصادية لدول المنطقة مع الصين وشركاتها الاقتصادية العملاقة.

ومنعًا لانتشار وباء كورونا اتخذت دول شرق أفريقيا خططًا استراتيجية وتدابير احترازية، وذلك بعد تزايد ملحوظ لأعداد المصابين بالمرض.

وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير، إلا أن تلك الحزمة من التدابير الصارمة، كان لها إيقاع مختلف في دول المنطقة، ومن المتوقع أن تتفاقم أوضاع سكان دول شرق أفريقيا من حيث تأثرها بالتداعيات الاقتصادية لهذا الوباء، إذ إنها تعاني من فقر حاد وتراجع في منتوجاتها الزراعية، وارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب تدنى العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

الأبعاد الاقتصادية

تُعرف القارة الإفريقية اقتصاديًّا بـ "القارة المستهلِكة"، إذ بستورد الكثير من دولها الغذاء والدواء بشكل كامل من الخارج.

وبهذا الارتباط الاقتصادي الوثيق بين إفريقيا كقارة ودول العالم المصنِّعة والمصدِّرة لإفريقيا، فمما لا شك فيه أن القارة السمراء ستتأثر سلبًا بالتطورات الاقتصادية المتسارعة، والتي أحدثها فيروس كورونا، خاصة في قطاع الاستيراد والشحن، وقطاع المال والحوالات، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية.

التداعيات الإنسانية

سجلت الصومال 60 حالة إصابة بفيروس كورونا و حالتي وفاة (رويترز)

ليست اقتصادات دول القرن الأفريقي هي المتضررة وحدها بل إن تداعيات إنسانية تنجم عن هذه الكارثة الصحية؛ حيث إن منطقة القرن الأفريقي تحتضن مئات من مخيمات اللجوء للاجئين الأفارقة والمشردين والنازحين داخل تلك الدول، وخاصة في كل من الصومال وكينيا وإثيوبيا والسودان، حيث تقدر أعداد اللاجئين والنازحين المكتظة في دول المنطقة بنحو 18 مليون شخص، أي إنهم يشكِّلون 26% عالميًّا.

ومن المحتمل أن تواجه دول القرن الأفريقي تداعيات إنسانية جرَّاء فيروس كورونا، والتي يمكن إيجازها في المجالات الآتية:

تقلص مستوى الدعم الخارجي من المنح الدولية والمساعدات العربية.

الأيدي العاملة والفلاحين حيث تمثل حركة العمال في أسواق شرق إفريقيا والمزارعين في الحقول الزراعية، الطبقات الأكثر تضررًا بسبب الإجراءات المتبعة حاليًّا في فرض حظر جزئي أو كلي في دول المنطقة.

المستشفيات والأدوية إذ من المحتمل أن تشهد المستشفيات نقصًا حادًّا في المعدات الطبية الحديثة لمقاومة فيروس كورونا، وكذلك صعوبة توفير عنابر مجهزة بالمعدات الطبية، لاستقبال مرضى كوفيد-19

استراتيجيات المواجهة

لبحث تداعيات آثار كورونا على دول المنطقة، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) اجتماعًا طارئًا عاجلًا عبر الإنترنت لرؤساء دول المنطقة، تمخض عنه صياغة استراتيجية كاستجابة إقليمية شاملة وتكليف أمانة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) بوضع خطة تنفيذ مصاحبة للتصدي لوباء كورونا، وإنشاء صندوق طوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية وسبل الوقاية منها.

أما على صعيد الدول الإقليمية، فقد أعلن الصومال عن خفض الضرائب المفروضة على التجار المحليين، أما في كينيا، فأعلن وزير الزارعة الكيني عن دعم حكومته للقطاع الزراعي بدعم الأسواق والمزارعين بمحاصيل الذرة للاستهلاك المحلي، وفي جيبوتي، تبنت الحكومة المحلية إجراءات ضريبية عامة ومحددة لدعم الشركات والقطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة من هذه الأزمة الصحية.

سجلت أثيوبيا 74 إصابة بفيروس كورونا منها 3 حالات وفاة (رويترز)

تداعيات أخرى

لا تنحصر تداعيات كورونا على الشقين الإنساني والاقتصادي فقط في القرن الإفريقي، بل من المحتمل جدًّا، أن تمتد ألسنة نارها إلى الوضع السياسي في المنطقة، وخاصة في الصومال وإثيوبيا والسودان.

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كورونا في القرن الإفريقي: أبعادها الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية المحتملة