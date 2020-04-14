البث الحي
سياسة

كورونا: مصر تعطي الأولوية لعودة العالقين بالمالديف والجزر السياحية (فيديو)

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
14/4/2020

قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم إن المواطنين العالقين في جزر المالديف لهم الأولوية في قرار تسيير الرحلات لعودتهم للوطن.

ولاقت تصريحات الوزيرة خلال مداخلة هاتفية على فضائية عربية، أمس الإثنين، هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهل معاناة العمال والعمالة غير المنتظمة بالدول العربية رغم تردي حالتهم الاقتصادية.

وقال مغردون إن تصريحات الوزيرة هي اختصار لسياسة الوساطة والمحسوبية، وتعاطف الوزيرة مع العالقين بالدول السياحية على حساب العمالة العاطلة والمخالفين ظلم لهم.

وأصدرت وزارة الهجرة رسما توضيحيا للفئات التي ينطبق عليها وصف "عالقين"، وأنه سيتم تحديد تطابق الشخص من عدمه من ختم جواز السفر.

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وأوضح هيكل، الإثنين، أن عدد العالقين في الخارج يصل إلى 3378 مصرياً، مشيراً إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي.

وأشار إلى أن عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

https://twitter.com/NC__85/status/1249983625803726849?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/VanCleefchild/status/1249802540931264518?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

(الجزيرة)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة