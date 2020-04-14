كورونا: مصر تعطي الأولوية لعودة العالقين بالمالديف والجزر السياحية (فيديو)

قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم إن المواطنين العالقين في جزر المالديف لهم الأولوية في قرار تسيير الرحلات لعودتهم للوطن.

ولاقت تصريحات الوزيرة خلال مداخلة هاتفية على فضائية عربية، أمس الإثنين، هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهل معاناة العمال والعمالة غير المنتظمة بالدول العربية رغم تردي حالتهم الاقتصادية.

وقال مغردون إن تصريحات الوزيرة هي اختصار لسياسة الوساطة والمحسوبية، وتعاطف الوزيرة مع العالقين بالدول السياحية على حساب العمالة العاطلة والمخالفين ظلم لهم.

وأصدرت وزارة الهجرة رسما توضيحيا للفئات التي ينطبق عليها وصف "عالقين"، وأنه سيتم تحديد تطابق الشخص من عدمه من ختم جواز السفر.

🔺 عقب اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء أمس الإثنين لبحث ملف المصريين العالقين:

🔺 سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الجداول الخاصة بإعادتهم من خلال السفارات المصرية والإنفوجراف 👇 يوضح مفهوم العالقين وعددهم وكيف يتم التعرف عليهم#مجلس_الوزراء #وزارة_الهجرة #المصريين_العالقين pic.twitter.com/PmtnnqZCVo — وزارة الهجرة المصرية (@moemigegy) April 14, 2020

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وزيرة الهجرة: قرار إعادة العالقين في الخارج سيُحدده ختم الدخول والخروج

هذا التصريح يُسمي تخلي، لأنك على سبيل المثال تحكم على مواطن بالموت لمجرد أنه خرج عبر البحر إلى أوروبا، هرباً من الفقر والقهر والجوع الذي وضعته فيه أنت، وبحثاً عن نفسه التي ضيعتها أنت أيضاً — tarek abosherafa (@tareksherafa1) April 14, 2020

وأوضح هيكل، الإثنين، أن عدد العالقين في الخارج يصل إلى 3378 مصرياً، مشيراً إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي.

بدلا من إرسال المساعدات الطبية إلي دول أخري(في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات المصرية من النقص) ألا يمكن إرسال طائرة من هذه الطائرات التي تنقل المساعدات لنقل العمال المصريين العالقين في الكويت،والمتواجدين في الصحراء. ألا يمكن التفكير فيهم، أليسوا مواطنين مصريين ويجب مساعدتهم؟ — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) April 14, 2020

وأشار إلى أن عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

https://twitter.com/NC__85/status/1249983625803726849?ref_src=twsrc%5Etfw

#وزيره_الهجره_المصريه فى مداخله مع #عمرو_أديب سأهتم ب #المصريين_العالقين_فى_الخارج وخاصه اللي موجودين فى #جزر_المالديف و #هايتي

وبتصرح انهم اولى العالقين من الناس اللي فى دول الخليج حسبي الله ونعم الوكيل — Bosy Nabawy (@BosyNabawy) April 13, 2020

سمعنا وزيره الهجره وهى كل همها رجوع العرسان من المالديف طيب الغلابه اللى مرميين فى مخيمات على الحدود علشان غلابه يا هانم بلاشهم ماتضربوهم بالرصاص ارحم — Kariman Helmy (@KarimanHelmy) April 13, 2020

@AlsisiOfficial

لا أدري كيف يغيب عن وزيرة الهجرة الموظفين والعمال اللي أخذوا خروج نهائي.. معنى خروج نهائي يعني أصبح بلاعمل.. بلا إقامة.. كيف يتم اعتباره على أنه من غير العالقين — مدحت سليمان (مصر العظمي) (@medhatking77) April 13, 2020

https://twitter.com/VanCleefchild/status/1249802540931264518?ref_src=twsrc%5Etfw