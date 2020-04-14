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كورونا.. طبيب جزائري يبكي لعدم رؤيته ابنته منذ شهر (فيديو)

محطات الحافلات خاوية في الجزائر إثر تفشي فيروس كورونا
محطات الحافلات خاوية في الجزائر إثر تفشي فيروس كورونا
14/4/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر اليوم فيديو يظهر طبيبا يتحدث مع إبنته عبر تطبيق للمحادثة الفورية عبر الفيديو.

وبدا الدكتور "عادل عفون" الطبيب بمستشفى المدية متأثرا بشدة حيث ذرف الدموع بسبب عدم تمكنه من رؤية إبنته لأكثر من شهر منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد .

وكانت السلطات الرسمية في الجزائر أمرت بوضع الأطباء في فنادق خاصة بالحجر الصحي في بعض المناطق، إذ قد تؤدي عودتهم إلى منازلهم انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وسجلت الجزائر 8 وفيات من الأطباء بسبب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، وذلك لنقص المواد اللازمة للعزل والوقاية في عموم المستشفيات هناك، غير أن السلطات الجزائرية تعمل على حل المشكلة لضمان سلامة الكادر الطبي لديها بعد وصول دفعتين من طلبيات الجزائر من الصين لمختلف تلك الوسائل الطبية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فقد مسّ الوباء 43 محافظة في البلاد، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال الليلي في عموم الجزائر منذ الخامس من الشهر الجاري وحتى التاسع عشر، من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الجزائر حتى اليوم الثلاثاء 1983 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 313 حالة وفاة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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