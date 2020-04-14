علماء أتراك يحددون الخريطة الجينية لفيروس كورونا

قال مركز البحث والتطوير في جامعة "أرجيس" بولاية قيصري التركية إنه تمكن من تحديد الخريطة الجينية لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وذكر المركز في بيان إن تحديد الخريطة الجينية للفيروس يأتي في إطار دراسات علمية لمكافحة كورونا يعمل عليها المركز.

وأوضح مدير المركز أيكوت أوزدارنده لي، وهو أحد عالمين تمكنا من عزل الفيروس في تركيا، أنهم نشروا خريطة الجينات على منصة تسلسل جينات فيروس كورونا – 2، المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة (سارس-كوف-2).

وأضاف أوزدارنده لي، أن المركز نشر تسلسل جينات الفيروس وتم تسجيل جينوم الفيروس في قاعدة بيانات بنك الجينات.

وفي وقت سابق، أعلن معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة أنقرة، استكمال البروفسور أيقوت أوزقول، المرحلة الأولى من إيجاد لقاح مضاد لكورونا.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن "منسّق المعهد البروفسور أوزقول، نجح في عملية عزل الفيروس سارس – كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، ليكون بذلك قد أتم الخطوة الأولى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وسجلت تركيا 61 ألفا و49 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 1296 حالة، وتعافى منهم 3957 آخرين حتى الآن.