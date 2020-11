طبيب أمريكي: طريقة علاج مرضى كورونا خاطئة وقد تسبب الوفاة (فيديو)

نشر طبيب أمريكي، قال إنه يعمل على علاج مرضى وباء كورونا المستجد مقطعًا عبر موقع يوتيوب، منذ أيام، شكك خلاله في الطريقة التي يتم بها علاج مرضى كورونا.

وقال الطبيب كاميرون كايل- سيدل، خلال المقطع"اعتقد أننا نعالج المرض الخاطئ، وأننا يجب أن نغير ما نقوم به إذا أردنا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأوضح الطبيب الأمريكي" بما أن مدينة نيويورك بدت الأولى في البلاد خلال 10 أيام، وجدت أنه لابد من إظهار هذه المعلومة، إن كوفيد-19.. ليس التهابا رئوياً، ولذلك يجب ألا يتم علاجه على هذا الأساس".

وقال" إنني أشتبه من خلال وجود المرضى أمامي بأنهم يبدون كما لو أن شخصاً، انقطع نفسه على قمة جبل وليس لديه وقت للتأقلم مع الجو".

وأضاف"عندما نعالج المصابين بمتلازمة ضيق النفس (RDS) نمنحهم الأوكسجين لنقوم بالعمل الذي فشلت عضلات الرئة لديهم في القيام به، لكن رئة مصابي فيروس كورونا تعمل بطريقة طبيعية".

وأوضح سيدل بالقول" أخشى أننا نستخدم النموذج الخاطئ لمعالجة مرض جديد، فالطريقة التي نقوم بها في برمجة الأقنعة التنفسية تقوم على فهم كيفية الجهاز التنفسي للمرضى".

وتابع" هناك طرق عديدة للبرمجة، إلا أن هذه الطريقة هي المعتمدة في كل مستشفى بالبلاد، حيث تهدف إلى زيادة الضغط على الرئة من أجل تفتحها، وهو في الواقع أكثر ضرراً منه نفعاً ."

وعن الضرر الذي يحدث في الرئة جراء بسبب العملية قال" إن الضغط الذي يبذل على الرئة، ربما لايمكنها تحمله."

وأضاف" لا أعلم الحل النهائي لهذا المرض، لكنني متأكد تماما أن الأقنعة التنفسية ليست هي الحل، ولا يعني ذلك بأنني أقول أننا لانريد أقنعة تنفسية، بل إننا بالطبع نحتاج لها، فهي الطريقة الوحيدة حاليا لأن نمنح المرضى قليلًا من الأكسجين".

وقال الطبيب الأمريكي إنه يرحب بأي ملاحظات، وخاصة من الأطباء والممرضات ومختصي الأشعة والصيادلة. وأي شخص وكل شخص له صلة بالموضوع وتساءل.. هل هناك شيء أكثر صحة؟ أخبرونى من فضلكم.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الإثنين عشرة آلاف حيث بلغت عشرة آلاف و56 وفاة وفق ما أعلن الحاكم أندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطأه في ولاية نيويورك يتأكد.

وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة بمرض كورونا أكثر من أي دولة أخرى، في حين سُجلت نحو ألفي حالة وفاة يوميا على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

ويقول خبراء إن الإحصاءات الرسمية قللت من العدد الفعلي للأشخاص الذين توفوا بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، لاستبعادها من توفوا في منازلهم لأسباب لها علاقة بفيروس كورونا.

Please watch this video! Highlights need to address ACCESS to OXYGEN as vital part of global COVID19 pandemic response. @GlobalHealthOrg @GlobalHealthMGH @GlobalHealthGP @PIH @MSF_USA @DemocracyNow_ @ghn_news @georgeinstitute @GretaThunberg @StBonifaceHaiti @JeffDSachs pic.twitter.com/cC89kBVPd8

— Cameron Kyle-Sidell, MD (@cameronks) April 10, 2020