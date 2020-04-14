شاهد: سيول تجتاح صنعاء وتغرق المنازل والطرقات.. والسلطات تحذر

هطلت أمطار غزيرة على السلسلة الجبلية المحيطة بالعاصمة اليمينة صنعاء أدت إلى تدفق السيول، في وقت حذرت فيه السلطات المواطنين من الاقتراب من الوديان.

وقال مصدر بالدفاع المدني اليمني للجزيرة مباشر ، إن أمطارًا غزيرة هطلت على السلسلة الجبلية المحيطة بصنعاء أدت إلى تدفق السيول إلى العاصمة صنعاء، وغمرت المياه منازل عدة.

وتداول مغردون فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر شوارع صنعاء وهي غارقة بالسيول بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم إضافة إلى تعرض بعض السيارت للأضرار.

وأظهر مقطع فيديو آخر، اجتياح المياه لأحد الشوارع في العاصمة صنعاء في حين يحاول بعض المواطنين الإمساك بالبضائع التي جرفتها السيول.

السلطات تحذر

حذرت مصلحة الدفاع المدني ووزارة الداخلية اليمنية بصنعاء المواطنين وجميع سائقي السيارات والمركبات من الأقتراب من أماكن تدفق السيول في العاصمة صنعاء.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين، أن السيول تسببت في أضرار مادية كبيرة وتدمير عدد من السدود والطرقات، وتدفق السيول لمناطق ومديريات عدة بصنعاء منها شميلة والسائلة ومناطق جنوب وشرق المدينة.

كما تسببت السيول بغرق مركبات وحافلات مواطنين وغرق عدد من المنازل والمحال التجارية، في حين لم يبلغ عن سقوط ضحايا في صنعاء جراء هذه السيول.