دُفن دون إعلان.. وصايا الشيخ جمال قطب في زمن الكورونا (فيديو)

قبل رحيله بأيام، قدم رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف، جمال قطب، عدة وصايا ونصائح في زمن الكورونا، وكشف نجله عن وصية غريبة بعد وفاته.

وأمس، أعلن معتصم نجل الشيخ جمال قطب، عبر فيسبوك، نبأ وفاة والده صباح الإثنين عن عمر 72 عامًا، وقال إنه "تم الدفن والصلاة بناء على وصيته دون إعلان"، تجنبًا للزحام في جنازته ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ قطب قبل رحيله بأيام قليلة، في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، إن الجدل بشأن الجائحة، وصل إلى إثارة البعض لتساؤل "هل الدين أهم أم النفس البشرية؟"، ويظنون أن في ذلك إخلاصًا رغم أن كل آيات القرآن تذكّرنا بأن الله غني عن طاعاتنا وعباداتنا.

وأضاف الشيخ الراحل، أن الله خلق الإنسان وكرمه وكلفه أن يدير شؤون الدنيا من حوله، وجعل للخيرية ثلاث معايير متدرجة، أولها الأمر بالمعروف ومنها مساعدة الغير واتقاء الشرور، وبالمثل، يدخل في ذلك تخفيف العبء عن الأطباء وعدم المبالغة في الإسراف والشراء والاستهلاك فلا تلقي بيديك إلى التهلكة أو تعرض نفسك وغيرك للهلاك.

وقال "كيف يتصور الإنسان أنه يرزق نفسه فيرفع أسعار الغذاء والدواء في تلك المحنة، تذكر أن المال مال الله وأنك إذا أخذته من غير حق راح منك في غير حق".

وأكد الشيخ الراحل على أن النفس البشرية أولى دائمًا، مشددًا "لا تستهن بنفسك ولا تستسلم لشهواتك والزم بيتك".

وجمال قطب هو الشيخ الأزهري الذي نادى بإلغاء وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ونادى بضرورة استقلال الأزهر حتى ينطلق إلى دوره التاريخي، وذلك بعد الذي أصاب المؤسسة الدينية المصرية بسبب القيادة ثلاثية الأطراف لها، والممثلة في شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية.

واعتبر الشيخ الراحل أن انفراد الأزهر بقيادة المؤسسة الدينية من شأنه التخلص من كثير من أوجه الضعف، لا سيما وأن الاستعمار هو من أوجد منصبي وزير الأوقاف والمفتي لمنازعة شيخ الأزهر.

ومما كتب قطب، إنه لا مفر من العودة إلى بساطة القرآن، وسماحته، واستنباط أصول فقه جديد من نصوصه، ومن صحيح السنة، وإنشاء منظومات متكاملة من القيم والمبادئ القرآنية، والنبوية، تعلو على ما لدى الحضارات الأخرى من سياسات.

وكان من أبرز تصريحاته بعد ثورة 25 يناير 2011، إن الدين والسياسة لا يتعارضان. فالسياسة أسلوب معيشة والمؤسسة الدينية تمارس الفكر دون أن تمارس السياسة. وهنا في مصر نحتاج لفصل المؤسسة الدينية عن السلطة فلا تُسيَّس ولا يكون لها ولاء لأي جهة سياسية.