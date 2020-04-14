تضرع وبكاء مؤثر لشيخ على أبواب مسجد أغلقه كورونا (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مسن يبكي من أجل عودة صلاة الجماعة، بعدما انغلقت بيوت الله بسبب جائحة كورونا التي أصابت نحو مليوني شخص حول العالم.

وتناول برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر المقطع، واستضافت شيخ من وزارة الأوقاف القطرية للتعليق على المشهد المؤثر.

وقال الشيخ عبد الرشيد الصوفي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف القطرية، إنه يستشعر بالرجل وهو يطرق باب المسجد، لمغلق في لوعة وتحسر.

وقال إنه كان شديد التأثر، بمشهد الشيخ وهو يطرق الباب المغلق، ويشعر بما يحس به، مثل غيره ممن رأوا الفيديو، وقال إن ذلك هو شعور المسلمين في كل مكان، بعد إغلاق المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الصوفي أن الأقدار إذا نزلت فلا مرد لها، إلا من الله جل ّ وعلا، مشيرًا إلى أن المساجد ليست لأداء الصلوات فقط، بل هي تجمع للمسلمين ولأداء النوافل والاعتكاف وخاصة في رمضان.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا مسنا يطرق باب أحد المساجد، وهو يبكي ويتضرع في مشهد مؤثر، ويدعو الله بأن تنجلي الغمة ويزول الكرب وأن يعود المصلون إلى بيوت الله.

وقال بعض المغردين إن الفيديو يعود إلى رجل عراقي، وقال حساب باسم" أحمد" وحسابات أخرى، أن الفيديو يعود إلى شيخ في أحد المساجد بمدينة الموصل في العراق.