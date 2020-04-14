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تحذير.. عقار شهير ضد كورونا يسبب الموت

امرأة تخضع لاختبار فيروس كورونا على عتبة بابها في ولاية ساو باولو بالبرازيل
امرأة تخضع لاختبار فيروس كورونا على عتبة بابها في ولاية ساو باولو بالبرازيل
14/4/2020

توفي مريضان في البرازيل جراء تناولهما عقارا قيد التجربة لبحث فعالية مادة "فوسفات الكلوروكين" المستخدمة ضد الملاريا، في علاج فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "لايف ساينس" الأمريكي، الثلاثاء، أن علماء من معهد "ماناوس للطب الاستوائي" في ولاية الأمازون بالبرازيل، أجروا تجربة سريرية لعقار لبحث فعالية مادة فوسفات الكلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع أن عددا من المرضى تناولوا جرعات عالية من الدواء، مبينا أن مريضين توفيا فيما عانى البقية من خفقان القلب بسبب آثارها الجانبية.

وأشار إلى أن الباحثين كانوا يخططون لتجربة العقار على 440 مريضًا، إلا أنهم قرروا استمرارها بجرعات منخفضة بسبب الآثار الجانبية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل إلى 1378 حالة، والإصابات إلى نحو 25 ألف حالة.

وتعتبر البرازيل من أكثر البلدان بعدد الوفيات والإصابات جراء الفيروس بين بلدان قارة أمريكا اللاتينية.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم مليونا و990 ألفا، توفى منهم أكثر من 125 ألفا، وتعافى أكثر من 466 ألفا، بحسب موقع Worldometer المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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