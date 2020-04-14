الصين توافق على بدء اختبارات سريرية للقاحين مضادين لفيروس كورونا

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها وافقت على إجراء اختبارات سريرية على البشر للقاحين تجريبيين إضافيين مضادين لفيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود الدولية للتصدي للجائحة.

وقال مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية إن اللقاحين يتضمنان عناصر فيروسية تم تعطيل مفعولها.

وأضاف المسؤول إن الوكالة الصينية للأدوية والأمن الغذائي صادقت، أمس الإثنين، على إجراء تجارب على لقاح أول تم تطويره من قبل شركة الأدوية الصينية "سينوفاك بيوتيك".

وتابع المسؤول جرت الموافقة، الأحد، على بدء اختبارات على اللقاح الثاني الذي تم تطويره بواسطة "معهدي المنتجات البيولوجية وعلم الفيروسات" في مدينة ووهان، التي شهدت أول انتشار للفيروس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وباتت الصين تجري اختبارات سريرية على ثلاثة لقاحات تجريبية مختلفة مضادة لفيروس كورونا.

وكانت الصين قد وافقت في 16 مارس/آذار على تجارب أولية للقاح تم تطويره بواسطة الأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية ومجموعة التكنولوجيا الحيوية كانسينو.

وقال المسؤول الصيني إنه بالنسبة لهذا اللقاح "بدأت في 9 أبريل/نيسان تجربته على البشر في المرحلة الأولى من التجارب السريرية وإيجاد متطوعين للمرحلة الثانية من هذه التجارب"، موضحا أنه "أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم يبدأ المرحلة الثانية من الدراسات السريرية".

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها بدأت تجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن مشاريع لقاحات أخرى لفرق صينية باستخدام فيروسات إنفلونزا مخفّفة أو أحماض نووية إما قيد التطوير وإما يتم اختبارها على الحيوانات.

وقال إنه "من المفترض تقديم نتائج اللقاحات التي تستخدم هذه الوسائل التقنية الأخيرة في أبريل/نيسان ومايو/أيار للحصول على موافقة لإجراء اختبارات سريرية".

وتُسابق مجموعات الأدوية والمختبرات حول العالم الوقت لتطوير علاجات ولقاحات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد والذي أسفر عن وفاة أكثر من 124 ألف شخص حول العالم وإصابة نحو مليونين.

وتقدّر مهلة التوصّل للقاح مضاد للفيروس ما بين 12 و18 شهرا.