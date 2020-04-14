الشؤون الدينية التركية: لا يجوز تعليق الصيام في رمضان بسبب كورونا

رفضت هيئة دينية إسلامية تركية بارزة، الثلاثاء دعوات تعليق الصيام في رمضان بدعوى أنه يضعف المناعة لدى الأصحاء ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان إن الصيام لا يضعف المناعة لدى الأفراد الأصحّاء، ضد فيروس كورونا، وإنه لا يجوز تعليقها في شهر رمضان المقبل لهذا السبب.

بيان الهيئة جاء رداً على تساؤلات بشأن إمكانية تعليق الصيام في رمضان عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشدد البيان على أن الصيام من أهم مبادئ الدين الإسلامي، وقد تم تحديد توقيته بالوحي الإلهي، وأن الصوم فرض على كل مؤمن يتمتّع بالصحة، وما لم يكن يحمل الأعذار الشرعية التي تبيح له الإفطار في رمضان.

وأضاف أنه من غير الممكن، تعليق هذه العبادة، بشكل كامل، وفقاً لما ورد في تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار البيان إلى أن الخبراء في هذا المجال، يؤكدون أن صيام الأفراد الأصحّاء، لا يشكل سبباً لزيادة مخاطر انتشار كورونا، وأن الصيام لا يضعف المناعة، بل على العكس، يساهم في تعزيزها وتقويتها، بحسب البيان.

ونوّه البيان إلى أن " بإمكان المرضى أو ممن يعانون من مشاكل صحية، الإفطار في رمضان، ومن ثم قضاء ما فاتهم من أيام الصيام، في وقت لاحق بعد امتثالهم للشفاء، وذلك بناء على استشارة الأطباء."

ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في البلاد إلى 1296، والإصابات إلى 61 ألفا و49، فيما تعافى 3 آلاف و957 شخصا.