إصابات كورونا تقترب من المليونين والصين تختبر لقاحين جديدين

اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بـفيروس كورونا في العالم من مليوني حالة، في وقت أودى الفيروس بحياة أكثر من 117752 شخصا، في حين قالت الصين، إنها تجري تجارب على لقاحين.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في عدد الوفيات والإصابات مع أكثر من 22935 حالة وفاة و568176 إصابة، وتجاوزت نيويورك الإثنين 10 آلاف وفاة بفايروس كوفيد-19 وفق ما أفاد الحاكم أندرو كومو.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين وفاة 1509 أشخاص بسبب الفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تناهز تقريباً تلك المسجّلة في اليوم السابق .

وأظهرت بيانات نشرتها الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز أنّ الوباء حصد أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث الإصابات والوفيات.

وبحسب "مراكز السيطرة على الأمراض" الهيئة المكلّفة بالسلامة الصحيّة في الولايات المتّحدة، فإنّ عدد المصابين بفيروس كورونا تخطّى 550 ألف شخص.

و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الإثنين خلال مؤتمره الصحفي اليومي"نحن مستعدّون لإضافة آلاف الأسرّة الطبية إذا احتجنا لذلك".

وأعلن ترمب أنّ الولايات المتحدة أجرت حتى اليوم حوالى ثلاثة ملايين فحص لفيروس كورونا، وقال "ثلاثة ملايين، أكثر من أي دولة أخرى".

نقل مصاب بفيروس كورونا إلى داخل المستشفى-مانهاتن 13 أبريل

42 وفاة في دار مسنين

من ناحية أخرى توفي 42 نزيلا بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا بسبب مرض كوفيد-19 في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وتوقع المسؤولون وفاة المزيد، حيث قال المدير الطبي هناك إن الفحوصات أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163، بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.

ويفيد التقرير أن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية، وقال المدير الطبي "كان الأمر صعبا.. فوجئنا بمدى سرعة

ذلك".

وأوضح المدير الطبي جيمس رايت" إنها معركة نشعر أحيانا أننا نخسرها،إنهامعركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل.. سبعة أيام في الأسبوع".

أحد الكوادر الطبية في استراحة خارج المشفى-بروكلين 13 أبريل

الصين.. إصابات ولقاحات

في الصين منشأ الفيروس الذي انتشر في العالم، قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

وفي ذات الصدد وافقت السلطات الصينية على إجراء تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.

اللقاحان طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بيجين ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة.

كانت الصين قد حصلت في مارس آذار على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية.

جاء ذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير إنها بدأت في إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.