"أتمتع بالسلطة الكاملة".. كورونا يُفقد ترمب أعصابه أمام الكاميرات (فيديو)

شهد الإيجاز الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، سجالا عنيفا بين الرئيس ترمب والصحفيين، فقد خلالها ترمب أعصابه بسبب هجوم الصحفيين عليه بشأن تأخر استجابة إدارته لوباء كورونا.

وبدأ المؤتمر الصحفي المطول أمس بعرض البيت الأبيض لفيديو توضيحي عن استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الوباء العالمي الحالية وما فعلته على مدار الثلاثة أشهر الماضية منذ ظهور أولى الحالات بالولايات المتحدة، لاسيما وقف الرحلات إلى كل من الصين وأوربا فيما بعد".

ويقول الصحفي جون سوبل من شبكة الــ بي بي سي الذي حضر المؤتمر: "هناك أكثر من 23 ألف أمريكي توفوا بسبب فيروس كورونا، وأكثر من نصف مليون أمريكي مصاب به…غير أن الرئيس ترمب جاء إلى غرفة الإيجاز لتصفية حسابات مع وسائل الإعلام."

وأضاف "لم يتركز الإيجاز على من مات، ولا من مرض، ولا من يخافون العدوى، بل كان يتركز على شخص ترمب، وبنحو أدق، على شعوره بالحزن من انتقاد وسائل الإعلام لكيفية تعامله مع كوفيد-19".

Here's video of @PaulaReidCBS grilling Trump on what his administration did in the month leading up to the coronavirus crisis.

"You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing." pic.twitter.com/3pvrn9EAug

