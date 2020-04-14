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"أتمتع بالسلطة الكاملة".. كورونا يُفقد ترمب أعصابه أمام الكاميرات (فيديو)

الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض ليوم الإثنين
الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض ليوم الإثنين
14/4/2020

شهد الإيجاز الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، سجالا عنيفا بين الرئيس ترمب والصحفيين، فقد خلالها ترمب أعصابه بسبب هجوم الصحفيين عليه بشأن تأخر استجابة إدارته لوباء كورونا.

وبدأ المؤتمر الصحفي المطول أمس بعرض البيت الأبيض  لفيديو توضيحي عن استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الوباء العالمي الحالية وما فعلته على مدار الثلاثة أشهر الماضية منذ ظهور أولى الحالات بالولايات المتحدة، لاسيما وقف الرحلات إلى كل من الصين وأوربا فيما بعد". 

ويقول الصحفي جون سوبل من شبكة الــ بي بي سي الذي حضر المؤتمر: "هناك أكثر من 23 ألف أمريكي توفوا بسبب فيروس كورونا، وأكثر من نصف مليون أمريكي مصاب به…غير أن الرئيس ترمب جاء إلى غرفة الإيجاز لتصفية حسابات مع وسائل الإعلام."

وأضاف "لم يتركز الإيجاز على  من مات، ولا من مرض، ولا من يخافون العدوى، بل كان يتركز على  شخص ترمب، وبنحو أدق، على  شعوره بالحزن من انتقاد وسائل الإعلام لكيفية تعامله مع كوفيد-19". 

وعن هذا الفيديو يقول الصحفي جون سوبل من شبكة الــ بي بي سي "الفيديو أصدره البيت الأبيض ولكنه كان أشبه بفيديو انتخابي دعائي لترمب".

وكان محور دفاع ترمب هو أنه أوقف رحلات كثيرة من  الصين وإليها  في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى الحفاظ على حياة آلاف الأمريكيين.

حينها اعترضته الصحفية باولا ريد من شبكة سي بي إس قائلة إن هذا الإجراء لم يتبعه أي إجراء حقيقي بشهر فبراير/شباط عندما كان إجراء الاختبارات ضعيفًا، وبالتالي أُهدر قدرا كبيرا من الوقت الثمين.

  حينها فقد الرئيس ترمب أعصابه واصفًا الصحفية بأنها "زائفة" و"ميشنة".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين إن كان الرئيس أم حكام الولايات يملكون القرار بشأن فتح الولايات ورفع حظر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها قال ترمب "إنها (الولايات) لا تستطيع فعل أي شيء بدون موافقة رئيس الولايات المتحدة. الرئيس هو من يصدر القرار".

واعترضت إحدى الصحفيات على ذلك قائلة: من أخبرك أن الرئيس له قرار مطلق بهذا الشأن؟"، لكن الرئيس ترمب قاطعها قائلا لها "كفى!".

ورد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، على تعليقات ترامب قائلا "لدينا دستور،  وليس لدينا ملك"، وتظل نيويورك هي أكثر الولايات تضررًا من وباء كورونا.

وليس من الواضح أي سلطة يتمتع بها ترمب ليأمر الولايات بإعادة فتح أعمالها غير الأساسية والسماح للناس بإعادة التجمع في الأماكن العامة  مرة أخرى، إذ كان ترمب يتحدث عن عودة الحياة.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات ووفيات بكورونا على مستوى العالم، وقد وصل عدد الإصابات بها إلى ما يزيد على 587 ألفًا، توفي منهم 23644 وتعافى نحو 37 ألفًا. وعالميًا يقترب عدد المصابين إلى المليونين توفي منهم نحو 120 ألفًا وتعافى نحو 453 ألفًا، بينما تسابق الدول الزمن لكبح جماحه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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