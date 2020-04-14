"أتمتع بالسلطة الكاملة".. كورونا يُفقد ترمب أعصابه أمام الكاميرات (فيديو)

شهد الإيجاز الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، سجالا عنيفا بين الرئيس ترمب والصحفيين، فقد خلالها ترمب أعصابه بسبب هجوم الصحفيين عليه بشأن تأخر استجابة إدارته لوباء كورونا.

وبدأ المؤتمر الصحفي المطول أمس بعرض البيت الأبيض لفيديو توضيحي عن استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الوباء العالمي الحالية وما فعلته على مدار الثلاثة أشهر الماضية منذ ظهور أولى الحالات بالولايات المتحدة، لاسيما وقف الرحلات إلى كل من الصين وأوربا فيما بعد".

ويقول الصحفي جون سوبل من شبكة الــ بي بي سي الذي حضر المؤتمر: "هناك أكثر من 23 ألف أمريكي توفوا بسبب فيروس كورونا، وأكثر من نصف مليون أمريكي مصاب به…غير أن الرئيس ترمب جاء إلى غرفة الإيجاز لتصفية حسابات مع وسائل الإعلام."

وأضاف "لم يتركز الإيجاز على من مات، ولا من مرض، ولا من يخافون العدوى، بل كان يتركز على شخص ترمب، وبنحو أدق، على شعوره بالحزن من انتقاد وسائل الإعلام لكيفية تعامله مع كوفيد-19".

Here's video of @PaulaReidCBS grilling Trump on what his administration did in the month leading up to the coronavirus crisis. "You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing." pic.twitter.com/3pvrn9EAug — Oliver Darcy (@oliverdarcy) April 13, 2020

وعن هذا الفيديو يقول الصحفي جون سوبل من شبكة الــ بي بي سي "الفيديو أصدره البيت الأبيض ولكنه كان أشبه بفيديو انتخابي دعائي لترمب".

وكان محور دفاع ترمب هو أنه أوقف رحلات كثيرة من الصين وإليها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى الحفاظ على حياة آلاف الأمريكيين.

حينها اعترضته الصحفية باولا ريد من شبكة سي بي إس قائلة إن هذا الإجراء لم يتبعه أي إجراء حقيقي بشهر فبراير/شباط عندما كان إجراء الاختبارات ضعيفًا، وبالتالي أُهدر قدرا كبيرا من الوقت الثمين.

حينها فقد الرئيس ترمب أعصابه واصفًا الصحفية بأنها "زائفة" و"ميشنة".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين إن كان الرئيس أم حكام الولايات يملكون القرار بشأن فتح الولايات ورفع حظر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها قال ترمب "إنها (الولايات) لا تستطيع فعل أي شيء بدون موافقة رئيس الولايات المتحدة. الرئيس هو من يصدر القرار".

واعترضت إحدى الصحفيات على ذلك قائلة: من أخبرك أن الرئيس له قرار مطلق بهذا الشأن؟"، لكن الرئيس ترمب قاطعها قائلا لها "كفى!".

Watch Trump tells this Reporter, "Enough" after she asks Trump who told him that he has "Total Authority". CHILLING. Disturbing. Out-of-control. #TrumpMeltdown pic.twitter.com/NcILMgEIpQ — Peter Morley (@morethanmySLE) April 13, 2020

ورد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، على تعليقات ترامب قائلا "لدينا دستور، وليس لدينا ملك"، وتظل نيويورك هي أكثر الولايات تضررًا من وباء كورونا.

وليس من الواضح أي سلطة يتمتع بها ترمب ليأمر الولايات بإعادة فتح أعمالها غير الأساسية والسماح للناس بإعادة التجمع في الأماكن العامة مرة أخرى، إذ كان ترمب يتحدث عن عودة الحياة.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات ووفيات بكورونا على مستوى العالم، وقد وصل عدد الإصابات بها إلى ما يزيد على 587 ألفًا، توفي منهم 23644 وتعافى نحو 37 ألفًا. وعالميًا يقترب عدد المصابين إلى المليونين توفي منهم نحو 120 ألفًا وتعافى نحو 453 ألفًا، بينما تسابق الدول الزمن لكبح جماحه.