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سياسة

مصري يعزف الموسيقى أمام مستشفى تشجيعا لمرضى وأطباء كورونا (فيديو)

ملحن مصري يعزف الكمان أمام أحد مستشفيات العزل الصحي بالإسماعيلية
ملحن مصري يعزف الكمان أمام أحد مستشفيات العزل الصحي بالإسماعيلية
13/4/2020

تداول ناشطون، مقطع فيديو لشاب مصري من أمام أحد مستشفيات العزل الصحي بالإسماعيلية، وهو يعزف الموسيقى في محاولة منه لتشجيع الأطباء والمرضى الذين يواجهون وباء كورونا.

فاجأ العازف الموسيقي الشاب، وهو الملحن إسلام الإسمعلاوى، العاملين و المرضى بمستشفى "أبو خليفة" بمحافظة الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة بعزفه لمقطوعات موسيقية من أمام باب المستشفى.

أحضر العازف آلة الكمان موصلًا إياها بمكبر صوت موسيقي، وجلس أمام باب المستشفى المخصص لحجز وعلاج مرضى فيروس كورونا، كنوع من التحفيز والتشجيع للعاملين و المرضى بداخله.

ووثق أحد الأطباء العاملين في المستشفى عزف الشاب و حفاوتهم بما قام به من أجلهم. وشاركته فاطمة محمد، إحدى الممرضات بالمستشفى، بالغناء أيضًا.  

 وواصل الشاب عزف مقطوعات موسيقية شهيرة لقرابة الساعة وسط استحسان الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي إلى  470 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي الرسمي للإصابات 2065 حالة، ووصل عدد الوفيات 195 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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