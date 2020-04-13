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سياسة

مصريون يرسمون مشهدا إنسانيا في وداع إحدى ضحايا كورونا (فيديو)

التزموا بالتباعد الاجتماعي.. أهالي قرية في كفر الشيخ يودعون متوفاة بكورونا
التزموا بالتباعد الاجتماعي.. أهالي قرية في كفر الشيخ يودعون متوفاة بكورونا
13/4/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقطع فيديو لأهالي قرية شباس عمير في محافظة كفر الشيخ، شمال دلتا النيل، أثناء وداعهم وتشييعهم لإحدى ضحايا فيروس كورونا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، الأهالي أثناء صلاة الجنازة وقد طبقوا قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار عدوى الفيروس، كما أظهرت توزيع الصيدليات والأطباء الكمامات لحماية المشاركين في وداع المتوفاة.

وقال المغردون إن أهالي قرية شباس عمير أظهروا فرق التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، وإنه لا علاقة للجهل أو التعليم بما حدث في قرية أخرى حاولت منع دفن طبيبة متوفاة بكورونا.

وكانت قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية قد شهدت محاولة منع الأهالي من دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف إثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتدخل قوات الأمن لدفنها.

وفي بيان لها، استنكرت نقابة الأطباء ما حدث في جنازة الطبيبة، بينما وصف شيخ الازهر أحمد الطيب ما حدث في الجنازة بأنه "مشهد بعيد عن الأخلاق والإنسانية والدين".

ورغم معاناتهم من مكافحة الوباء، يتعرض أطباء مصر لتنمر وتشهير وطرد بسبب كورونا.

وبعد واقعة الدقهلية، أعلن الفنان المصري الشاب عمرو سعد فتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا من الطواقم الطبية، كما قررت جامعة القاهرة إطلاق اسم طبيبة الدقهلية على وحدة بالقصر العيني الفر نساوي.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، 2065 حالة منها 447 حالة تعافت وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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