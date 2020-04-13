مصريون يرسمون مشهدا إنسانيا في وداع إحدى ضحايا كورونا (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقطع فيديو لأهالي قرية شباس عمير في محافظة كفر الشيخ، شمال دلتا النيل، أثناء وداعهم وتشييعهم لإحدى ضحايا فيروس كورونا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، الأهالي أثناء صلاة الجنازة وقد طبقوا قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار عدوى الفيروس، كما أظهرت توزيع الصيدليات والأطباء الكمامات لحماية المشاركين في وداع المتوفاة.

شباس عمير معروفة بالنسبة لنا كجيران من القرى الأصيله شهامة ورجولة من زمن الزمن👌 https://t.co/8Lj5B9wuiu — شَرَبْاَشْ (@sharabash7) April 12, 2020

وقال المغردون إن أهالي قرية شباس عمير أظهروا فرق التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، وإنه لا علاقة للجهل أو التعليم بما حدث في قرية أخرى حاولت منع دفن طبيبة متوفاة بكورونا.

وكانت قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية قد شهدت محاولة منع الأهالي من دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف إثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتدخل قوات الأمن لدفنها.

تحية وتقدير لأبناء قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ،حيث شيعوا شهيدة ب #فيروس_كورونا كأسرة واحدة وصلوا عليها بكل تحضر وطبقا للإجراءات الإحترازية والطبية المقررة،هنا الأزمة أخرجت أفضل مافي المصريين،عكس مافعله سكان قرية #شبرا_البهو التي أخرجت أسوأ مافينا..الشدائد تظهر معادن البشر! https://t.co/PuNesk0yXa pic.twitter.com/eQ7lA8KUZn — عبدالواحد عاشور (@AA_Ashour) April 12, 2020

وفي بيان لها، استنكرت نقابة الأطباء ما حدث في جنازة الطبيبة، بينما وصف شيخ الازهر أحمد الطيب ما حدث في الجنازة بأنه "مشهد بعيد عن الأخلاق والإنسانية والدين".

ورغم معاناتهم من مكافحة الوباء، يتعرض أطباء مصر لتنمر وتشهير وطرد بسبب كورونا.

وداع مهيب من أهالي قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ لجثمان سيدة متوفية بفيروس كورونا المستجد.. دول فلاحين وبتوع شبرا البهو وميت العامل بردو فلاحين بس الفرق ان البني أدم ربنا ميزه بالعقل وعرفه الصح والغلط والعيب والحرام وقاله أختار الفيديو: https://t.co/VLXSLZqM7K pic.twitter.com/rSphLrqtWd — چونيور (@iAhmedJunior) April 12, 2020

وبعد واقعة الدقهلية، أعلن الفنان المصري الشاب عمرو سعد فتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا من الطواقم الطبية، كما قررت جامعة القاهرة إطلاق اسم طبيبة الدقهلية على وحدة بالقصر العيني الفر نساوي.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، 2065 حالة منها 447 حالة تعافت وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

قرية شباس عمير فاطمة تعلبة لم تمت https://t.co/SRSwXSyGQI — Mahmoud ⁦⁦⁦ (@M_Hamamo) April 12, 2020

على عكس المهزلة اللي حصلت في شبرا البهو, دا كان منظر أهالي قرية شباس عمير في كفر الشيخ وقت دفن سيدة اتصابت بكورونا

صيدليات القرية وزعت كمامات على الحاضرين مع تطبيق التباعد الاجتماعي وترك المساحة لسيارة الإسعاف لدفن المتوفاة

رحم الله كل ضحايا الوباء .. pic.twitter.com/pMkcZ28GN4 — Alaa ElSharkawi (@alaa_elsharkawi) April 12, 2020

من مشهد لآخر

يبقي هذا المشهد من أروع الأمثال ل معني الشهامه والترابط الأسري

والرقي والتحضر

ونسف تام ل فكره ربط الجهل وعدم الوعي بالفلاحين#شباس_عمير#كفر_الشيخ https://t.co/YQ8CRGulYX — Mohamed Fathy 🇪🇬{MANDO} (@MFathy200987) April 12, 2020