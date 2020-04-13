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ماليزيا تواجه فيروس كورونا بروبوت طبي (فيديو)

13/4/2020

ابتكر علماء ماليزيون روبوتا على عجلات يأملون في أن يقوم بجولات على أجنحة المستشفيات لفحص مرضى فيروس كورونا، ما يقلل من خطر إصابة الطواقم الطبية بالعدوى.

 

ميديبوت" روبوت أبيض بطول 1.5 متر، مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء.

وزوّد الروبوت الذي صنعه علماء من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، بجهاز لفحص درجات حرارة المرضى عن بعد.

وقال ذو الكفل زين العابدين عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار إن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن كلفة تطوير الروبوت تبلغ حوالى 15 ألف رينغت (3500 دولار)، وتخطط الجامعة لتجربته قريبا في المستشفى التابع لها الذي لا يعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وإذا ثبت نجاح هذا الابتكار، يأمل العلماء في أن يستخدم في المستشفيات الحكومية حيث يتم إرسال الأشخاص المصابين بكوفيد 19.

وسجلت ماليزيا 4683 إصابة بفيروس كورونا من بينها 76 حالة وفاة.

ولجأت دول عدة إلى استخدام الروبوتات في مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 116 ألف شخص حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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