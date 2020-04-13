ليبيا.. قوات الوفاق تتقدم داخل مدينة صرمان وتسيطر على عدة مواقع (فيديو)

قالت وسائل إعلام ليبية مقربة من حكومة الوفاق، إن قوات الوفاق تتقدم داخل مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس وسيطرت على مواقع فيها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بسطت سيطرتها على منطقة المطرد، غرب مدينة الزاوية، مدمرة أكثر من عشر آليات لقوات حفتر.

كما سيطرت قوات الوفاق على مقر المباحث الجنائية التابع بعد اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المدخل الشرقي لمدينة صرمان.

وتشتبك قوات حكومة الوفاق الوطني بمختلف أنواع الأسلحة مع قوات حفتر داخل مدينة صرمان، وذلك بهدف تأمينها والانتقال إلى مدينة صبراتة آخر معقل لقوات حفتر على الشريط الساحلي غرب طرابلس.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت الإثنين، بدء معركة استعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته من قوات حفتر غربي طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي.

وقال المجعي إن قوات الحكومة بدأت في ساعات الصباح الأولى التقدم نحو مدينتي صرمان وصبراته بهدف تحريرهما من قوات حفتر.

واشار المجعي إلى أن سلاح الجو نفذ فجر اليوم 16 طلعة قتالية وهي تعتبر ضربات استباقية قبيل التقدم البري.

وتابع إن الضربات الاستباقية توزعت 10 منها على صبراته و6 في صرمان وجميعها استهدفت تمركزات وآليات لقوات حفتر.

استهداف غرفة عمليات لحفتر

كما أعلنت قوات الحكومة استهداف غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر، في قصف جوي لعدة مواقع بمدينة صبراتة، غربي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق نفذ، اليوم الأحد، 12 ضربة جوية استهدفت مدرعات ومنصات صواريخ تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة أبو قرين شرقي مصراتة.

وأضاف قنونو، في مقطع فيديو، أن عناصر من الجنجويد (وحدات من قوات الدعم السريع السودانية) حاولت التسلل لمنطقة أبو قرين، لكن قوات الوفاق تصدت لها، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

والأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 35 على الأقل من قوات حفتر، إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق طرابلس).

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، إن قوات الحكومة بسطت سيطرتها على منطقة أبوقرين، بعد سيطرة قوات حفتر عليها لساعات، مدعومة بمرتزقة من تشاد والسودان.