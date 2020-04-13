البث الحي
سياسة

ليبيا.. قوات الوفاق تتقدم داخل مدينة صرمان وتسيطر على عدة مواقع (فيديو)

المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية أعلن رسميًا بداية معركة تحرير مطار طرابلس
المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية أعلن رسميًا بداية معركة تحرير مطار طرابلس
13/4/2020

قالت وسائل إعلام ليبية مقربة من حكومة الوفاق، إن قوات الوفاق تتقدم داخل مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس وسيطرت على مواقع فيها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بسطت سيطرتها على منطقة المطرد، غرب مدينة الزاوية، مدمرة أكثر من عشر آليات لقوات حفتر.

كما سيطرت قوات الوفاق على مقر المباحث الجنائية التابع بعد اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المدخل الشرقي لمدينة صرمان.

وتشتبك قوات حكومة الوفاق الوطني بمختلف أنواع الأسلحة مع قوات حفتر داخل مدينة صرمان، وذلك بهدف تأمينها والانتقال إلى مدينة صبراتة آخر معقل لقوات حفتر على الشريط الساحلي غرب طرابلس.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت الإثنين، بدء معركة استعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته من قوات حفتر غربي طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي.

وقال المجعي إن قوات الحكومة بدأت في ساعات الصباح الأولى التقدم نحو مدينتي صرمان وصبراته بهدف تحريرهما من قوات حفتر.

واشار المجعي إلى أن سلاح الجو نفذ فجر اليوم 16 طلعة قتالية وهي تعتبر ضربات استباقية قبيل التقدم البري.

وتابع إن الضربات الاستباقية توزعت 10 منها على صبراته و6 في صرمان وجميعها استهدفت تمركزات وآليات لقوات حفتر.

استهداف غرفة عمليات لحفتر

كما أعلنت قوات الحكومة استهداف غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر، في قصف جوي لعدة مواقع بمدينة صبراتة، غربي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق نفذ، اليوم الأحد، 12 ضربة جوية استهدفت مدرعات ومنصات صواريخ تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة أبو قرين شرقي مصراتة.

وأضاف قنونو، في مقطع فيديو، أن عناصر من الجنجويد (وحدات من قوات الدعم السريع السودانية) حاولت التسلل لمنطقة أبو قرين، لكن قوات الوفاق تصدت لها، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

والأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 35 على الأقل من قوات حفتر، إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق طرابلس).

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، إن قوات الحكومة بسطت سيطرتها على منطقة أبوقرين، بعد سيطرة قوات حفتر عليها لساعات، مدعومة بمرتزقة من تشاد والسودان.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

(الجزيرة)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة