ليبيا.. خسائر كبيرة لقوات حفتر جراء هجوم فاشل شرق طرابلس

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، تكبيدها خسائر فادحة في صفوف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إثر إحباطها هجوما فاشلا لها بمنطقة أبو قرين، شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لمحمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، تعليقا على مستجدات المعارك الدائرة في أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق طرابلس).

وقال قنونو إن "قواتنا البطلة خلال ملحمة اليوم في أبو قرين نجحت في إسقاط طائرتي وينغ لونغ صينية الصنع، وأخرى عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها".

وأوضح أن "سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ لمليشيات حفتر بمنطقة أبو قرين عقب استدراجهم صباح اليوم لداخلها".

وأشار إلى أن قواته "أطلقت هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية".

ولفت قنونو إلى أن "المرتزقة فروا تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد".

وأكد أن قواته "أسقطت مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة التي يعلنها حفتر والهدنة الكاذبة التي تستغل لجلب المرتزقة وتوريد السلاح".

وفي وقت سابق الأحد، قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق، إن قواته قتلت 35 على الأقل من قوات حفتر إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين.

ولفت إلى أن القوات تمكنت من استرجاع كل التمركزات في محور أبو قرين، والاشتباكات تدور حاليا في المنطقة المفتوحة الصحراوية (القريبة من أبو قرين).

وجاء التصريح عقب تمكن قوات الوفاق من إعادة سيطرتها على منطقة أبوقرين، بعد سيطرة قوات حفتر عليها لساعات، بحسب مصدر عسكري تحدث للأناضول.

ولفت المصدر آنذاك إلى أن "مليشيات حفتر هاجمت منطقة أبوقرين مسنودة بالمرتزقة من تشاد والسودان".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب 25 حالة في ليبيا حتى الآن، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.