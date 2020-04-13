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سياسة

للتخفيف عنهم.. ممرض يلاعب أطفالا مصابين بكورونا في مستشفى بالنجف

ممرض عراقي يلاعب أطفالا مرضى بفيروس كورونا
ممرض عراقي يلاعب أطفالا مرضى بفيروس كورونا
13/4/2020

تداول عراقيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لممرض يلاعب أطفالا مصابين بكورونا داخل العزل الصحي.

تم تصوير مقطع الفيديو المصور اليوم الإثنين من داخل ردهة العزل الصحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحكيم العام بمدينة النجف جنوبي العراق.

ويظهر الفيديو قيام الممرض سعد الكعبي باللعب مع الأطفال المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى في محاولة منه للتسرية عنهم وإلهائهم.

ونشر حساب إعلام دائرة صحة النجف مقطع الفيديو معلقا عليه "رغم العزل نرسم لهم الفرحة ونصنع لهم السعادة ونحلق معهم لنزرع الابتسامة".

 وشكرت دائرة الصحة عبر حسابها الممرض الذي بادر لإسعاد الإطفال قائلة "كل التحية والحب الى الممرض البطل سعد الكعبي على هذه المبادرة التي أسعدت فيها أطفالنا أحبائنا".

كما نشرت دائرة الصحة بالنجف خبر استقبال مدير عام الصحة للممرض "سعد الكعبي" صباح اليوم حيث اثنى على أدائه وحسن تعامله مع المرضى الراقدين ولاسيما الاطفال.

يشار إلى أن العراق سجلت إلى الآن 1352 إصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت 76 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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